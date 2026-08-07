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«Вопрос воспитания»: Семак поддержал обет молчания Соболева после травли из-за красно-белых бутс

Опубликовано: 7 августа 2026 13:37
 Проверено редакцией
«Вопрос воспитания»: Семак поддержал обет молчания Соболева после травли из-за красно-белых бутс
«Вопрос воспитания»: Семак поддержал обет молчания Соболева после травли из-за красно-белых бутс
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Наставник сине-бело-голубых поддержал игрока.

Александр Соболев официально «замолчал». Форвард заявил, что больше не даст ни одного интервью.

Причина резкого решения Соболева — не плохая игра или критика экспертов. Все гораздо серьезнее. В соцсетях начали травить его 9-летнего сына.

Мальчик пошел заниматься в академию «Зенита». Болельщики тут же зацепились за детали: ребенок пришел на тренировку в красно-белых бутсах (цвета «Спартака», бывшего клуба отца).

Реакция интернета была жесткой. Александр не выдержал: «Оскорбляйте меня, но семью не трогайте», — написал он в соцсетях. Теперь для журналистов и блогеров он закрыт.

Семак встал на защиту

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не стал штрафовать игрока за отказ от общения со СМИ. Наоборот, он полностью его поддержал.

"Наверное, это вопрос воспитания и культуры, если человек позволяет себе хейтить маленького ребёнка", - передает 78.ru слова Семака.

Тренер считает, что на работе Соболева эта ситуация не сказывается. На тренировках Александр выкладывается на все 100%.

Главный совет от тренера был простым: тщательнее выбирать окружение. Семак посоветовал Соболеву общаться только с теми, кто не переврал бы его слова ради хайпа.

Что дальше?

Теперь Соболев будет разговаривать только на футбольном поле. Он закрыл комментарии в своих соцсетях и проходит мимо журналистов в микст-зоне.

Для простого болельщика это значит одно: узнать о мыслях нападающего теперь можно будет только через официальные релизы клуба или короткие посты в его канале.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» одержал победу над «Балтикой».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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