Рыбная лотерея: почему 1,3% проверенных проб напугали инспекторов больше, чем отсутствие антибиотиков

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленобласти проверил магазины и производства. Хорошие новости есть, но и без «сюрпризов» не обошлось.
Что показала проверка?
Специалисты изучили более 2200 проб рыбы. Проверяли всё: от наличия паразитов до радиации и антибиотиков.
Главный итог: большинство рыбы на прилавках — качественное.
- ГМО и радиация: не найдены.
- Антибиотики: отсутствуют.
- Химия: нарушения нашли меньше чем в 1% случаев.
Однако около 3% рыбы провалили тесты по физико-химическим показателям (например, это может быть лишняя наледь или странный состав), а 2% — по микробиологии (бактерии).
Осторожно: «нелегальные пассажиры»
Самая неприятная цифра — 1,3%. Столько рыбы оказалось заражено паразитами. Кажется, что это мало, но если вам попадется именно этот кусочек, приятного будет мало.
Важно знать: в нашем регионе чаще всего встречаются гельминты (глисты). Они попадают в организм, если есть сырую, плохо просоленную или не дожаренную рыбу.
Заморозка убивает их, но только если она была «глубокой» и долгой.
Куда делись 140 килограммов рыбы?
Именно столько неликвида инспекторы изъяли из продажи. Основные причины банальны:
- Просрочка. Магазины пытались продать то, что давно пора выбросить.
- Плохие холодильники. Рыба хранилась в тепле, из-за чего начала портиться раньше времени.
- Нет документов. Непонятно, откуда привезли товар и кто его выловил.
Как не купить плохую рыбу: советы экспертов
Чтобы не стать частью печальной статистики, придерживайтесь простых правил:
- Забудьте о стихийных рынках. Покупка рыбы «с рук» у метро или вдоль трасс — это лотерея. У таких продавцов нет холодильников и сертификатов безопасности. Риск отравиться или подхватить паразитов здесь максимальный.
- Проверяйте лед. Если на замороженной рыбе слишком толстый слой льда («глазурь»), скорее всего, её несколько раз размораживали и замораживали снова. По закону льда должно быть не больше 5% от веса.
- Требуйте документы. Если сомневаетесь в свежести, вы имеете право попросить у продавца накладные и документы о качестве. В приличных магазинах их показывают без лишних вопросов.
Итог: Ситуация в Петербурге и области стабильная, но бдительность терять нельзя. Если рыба выглядит подозрительно или подозрительно дешево стоит — лучше пройти мимо. Здоровье дороже.
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