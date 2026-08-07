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Рыбная лотерея: почему 1,3% проверенных проб напугали инспекторов больше, чем отсутствие антибиотиков

Опубликовано: 7 августа 2026 12:55
 Проверено редакцией
Рыбная лотерея: почему 1,3% проверенных проб напугали инспекторов больше, чем отсутствие антибиотиков
Рыбная лотерея: почему 1,3% проверенных проб напугали инспекторов больше, чем отсутствие антибиотиков
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Изъято больше 140 кг некачественной рыбы.

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленобласти проверил магазины и производства. Хорошие новости есть, но и без «сюрпризов» не обошлось.

Что показала проверка?

Специалисты изучили более 2200 проб рыбы. Проверяли всё: от наличия паразитов до радиации и антибиотиков.

Главный итог: большинство рыбы на прилавках — качественное.

  • ГМО и радиация: не найдены.
  • Антибиотики: отсутствуют.
  • Химия: нарушения нашли меньше чем в 1% случаев.

Однако около 3% рыбы провалили тесты по физико-химическим показателям (например, это может быть лишняя наледь или странный состав), а 2% — по микробиологии (бактерии).

Осторожно: «нелегальные пассажиры»

Самая неприятная цифра — 1,3%. Столько рыбы оказалось заражено паразитами. Кажется, что это мало, но если вам попадется именно этот кусочек, приятного будет мало.

Важно знать: в нашем регионе чаще всего встречаются гельминты (глисты). Они попадают в организм, если есть сырую, плохо просоленную или не дожаренную рыбу.

Заморозка убивает их, но только если она была «глубокой» и долгой.

Куда делись 140 килограммов рыбы?

Именно столько неликвида инспекторы изъяли из продажи. Основные причины банальны:

  1. Просрочка. Магазины пытались продать то, что давно пора выбросить.
  2. Плохие холодильники. Рыба хранилась в тепле, из-за чего начала портиться раньше времени.
  3. Нет документов. Непонятно, откуда привезли товар и кто его выловил.

Как не купить плохую рыбу: советы экспертов

Чтобы не стать частью печальной статистики, придерживайтесь простых правил:

  • Забудьте о стихийных рынках. Покупка рыбы «с рук» у метро или вдоль трасс — это лотерея. У таких продавцов нет холодильников и сертификатов безопасности. Риск отравиться или подхватить паразитов здесь максимальный.
  • Проверяйте лед. Если на замороженной рыбе слишком толстый слой льда («глазурь»), скорее всего, её несколько раз размораживали и замораживали снова. По закону льда должно быть не больше 5% от веса.
  • Требуйте документы. Если сомневаетесь в свежести, вы имеете право попросить у продавца накладные и документы о качестве. В приличных магазинах их показывают без лишних вопросов.

Итог: Ситуация в Петербурге и области стабильная, но бдительность терять нельзя. Если рыба выглядит подозрительно или подозрительно дешево стоит — лучше пройти мимо. Здоровье дороже.

Ранее «Городовой» рассказывал, а что Роспотребнадзор «забраковал» 3500 партий мяса.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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