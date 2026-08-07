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Джазовое будущее двух столиц: Бутман выбирает между Москвой и Петербургом для создания школы будущего

Опубликовано: 7 августа 2026 11:24
 Проверено редакцией
Джазовое будущее двух столиц: Бутман выбирает между Москвой и Петербургом для создания школы будущего
Джазовое будущее двух столиц: Бутман выбирает между Москвой и Петербургом для создания школы будущего
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
На данный момент ведется масштабная проработка проекта.

В России скоро может произойти настоящий прорыв для всех, кто любит музыку. Знаменитый джазмен Игорь Бутман объявил о планах открыть первый в стране специализированный джазовый университет.

Это будет не просто очередной факультет, а полноценный центр для подготовки звезд мирового уровня.

Зачем это нужно?

Сегодня в России есть отделения джаза в разных училищах и консерваториях. Но, по мнению Бутмана, этого катастрофически мало, передает его слова РИА Новости.

Сейчас обучение часто идет «по верхам». Многие молодые ребята быстро осваивают азы, выходят на сцену и думают, что они уже профи.

На деле же уровень часто остается средним. Из-за низкой конкуренции такие музыканты где-то выступают, но зритель на них идет неохотно.

Качественной музыки людям не хватает. Новый вуз должен поднять планку эстрадного искусства до уровня классической школы.

Москва или Петербург?

Пока эксперты выбирают подходящую площадку. Основные претенденты — две столицы. В Москве уже работает «Академия джаза» (это колледж), которой руководит Бутман.

Логично было бы расширить её до полноценного вуза.

Однако Санкт-Петербург с его джазовыми традициями и мощной культурной базой тоже рассматривается как серьезный вариант.

Окончательное решение примут после оценки всех технических и финансовых возможностей.

Цель амбициозная: научить студентов играть всё — от чистого джаза до качественного рока и поп-музыки.

Выпускник такого вуза должен быть универсальным солдатом, который одинаково виртуозно владеет инструментом в любом жанре.

Не только артисты, но и учителя

Еще одна большая проблема сегодня — нехватка педагогов. Те, кто хорошо играет, не всегда умеют правильно учить.

Новый университет будет готовить не только звезд сцены, но и профессиональных наставников. Это поможет создать целую цепочку качественного музыкального образования по всей России.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие профессии стали востребованы в текущем году в Ленобласти.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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