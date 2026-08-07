Выпаиваю несушек травяным настоем — и собираю по 40 яиц за день: продуктивность кур выше, чем на птицефабрике

В случае снижения яйценоскости у птиц необходимо проанализировать причины. Наиболее распространенными факторами, влияющими на продуктивность, являются несбалансированное питание и неправильные условия содержания.
Как спасти ситуацию
В дополнение к основному рациону, включающему в себя комбикорм, нужно использовать травяной настой, который способствует не только увеличению яйценоскости, но и укреплению иммунной системы птиц. Ингредиенты для настоя доступны всем – они могут быть собраны на даче или куплены в аптеке.
Для приготовления настоя потребуются следующие компоненты:
- сушеная крапива — 200 г;
- ромашка — 50 г;
- тысячелистник — 50 г.
Приготовление и применение
Все ингредиенты нужно поместить в металлическую емкость, залить 2 литрами кипящей воды и настаивать в течение 4 часов. После этого готовый раствор необходимо процедить с использованием марли или сита, развести 7 литрами чистой воды и добавить в поилки для птиц.
Оставшийся после процеживания жмых не нужно утилизировать. Его можно предложить курам в качестве дополнительной пищевой добавки.
Эксперты канала "Курочка" советуют вводить травяной настой в рацион несушек три раза в неделю.
Преимущества настоя
Крапива обеспечит кур необходимыми витаминами, ромашка улучшит пищеварение, а тысячелистник защитит от инфекций. Применение такого настоя способствует повышению активности несушек и увеличению размера яиц.
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