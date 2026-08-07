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Выпаиваю несушек травяным настоем — и собираю по 40 яиц за день: продуктивность кур выше, чем на птицефабрике

Опубликовано: 7 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Выпаиваю несушек травяным настоем — и собираю по 40 яиц за день: продуктивность кур выше, чем на птицефабрике
Выпаиваю несушек травяным настоем — и собираю по 40 яиц за день: продуктивность кур выше, чем на птицефабрике
Городовой ру
Как восстановить хорошую яйценоскость у кур

В случае снижения яйценоскости у птиц необходимо проанализировать причины. Наиболее распространенными факторами, влияющими на продуктивность, являются несбалансированное питание и неправильные условия содержания.

Как спасти ситуацию

В дополнение к основному рациону, включающему в себя комбикорм, нужно использовать травяной настой, который способствует не только увеличению яйценоскости, но и укреплению иммунной системы птиц. Ингредиенты для настоя доступны всем – они могут быть собраны на даче или куплены в аптеке.

Для приготовления настоя потребуются следующие компоненты:

  • сушеная крапива — 200 г;
  • ромашка — 50 г;
  • тысячелистник — 50 г.

Приготовление и применение

Все ингредиенты нужно поместить в металлическую емкость, залить 2 литрами кипящей воды и настаивать в течение 4 часов. После этого готовый раствор необходимо процедить с использованием марли или сита, развести 7 литрами чистой воды и добавить в поилки для птиц.

Оставшийся после процеживания жмых не нужно утилизировать. Его можно предложить курам в качестве дополнительной пищевой добавки.

Эксперты канала "Курочка" советуют вводить травяной настой в рацион несушек три раза в неделю.

Преимущества настоя

Крапива обеспечит кур необходимыми витаминами, ромашка улучшит пищеварение, а тысячелистник защитит от инфекций. Применение такого настоя способствует повышению активности несушек и увеличению размера яиц.

Ранее мы рассказали, можно ли бросать в компост падалицу и ботву.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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