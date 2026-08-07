Пенсии по старости будут выплачивать по-новому — кому стоит ждать перерасчета

Оформление пенсии больше не требует кипы справок и походов по инстанциям — государство переводит процесс в проактивный режим. С новыми правилами СФР сам соберёт нужные сведения, а выплаты назначат автоматически.
Что теперь происходит без заявлений
Ряд выплат будут оформлять в автоматическом режиме — гражданину даже не придётся подавать запрос. Это касается сразу нескольких ситуаций:
- страховая пенсия по старости — на основе данных лицевого счёта;
- пенсия по инвалидности — как только сведения поступят в СФР;
- выплаты по потере кормильца детям до 18 лет — по данным из единого регистра;
- перерасчёт пенсии — при достижении 80 лет, установлении инвалидности, появлении северного стажа, рождении ребёнка или прекращении работы.
Какие сроки и подтверждения теперь действуют
Рассмотрение стандартного заявления займёт не более 10 рабочих дней, а если все данные уже есть у СФР — всего 5 дней. Столько же времени уйдёт на перерасчёт. Подтвердить назначение пенсии теперь можно с помощью QR‑кода в электронном виде. Уведомления о статусе заявления будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах».
Вывод
Новые правила заметно упрощают оформление выплат и сокращают сроки. Автоматизация избавляет от лишней бумажной волокиты, а прозрачные сроки и уведомления делают процесс понятным и предсказуемым. Об этом передает автор канала "Парламентская газета".
Личный опыт автора
Раньше помогала тёте собирать документы для перерасчёта — это заняло почти месяц. Сейчас вижу, что многие этапы уходят в автоматику — это реально экономит время и нервы. Надеюсь, дальше всё будет ещё проще и прозрачнее.
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