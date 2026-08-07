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Пенсии по старости будут выплачивать по-новому — кому стоит ждать перерасчета

Опубликовано: 7 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Пенсии по старости будут выплачивать по-новому — кому стоит ждать перерасчета
фото legion-media
Что именно меняется и как это облегчит жизнь будущим пенсионерам

Оформление пенсии больше не требует кипы справок и походов по инстанциям — государство переводит процесс в проактивный режим. С новыми правилами СФР сам соберёт нужные сведения, а выплаты назначат автоматически.

Что теперь происходит без заявлений

Ряд выплат будут оформлять в автоматическом режиме — гражданину даже не придётся подавать запрос. Это касается сразу нескольких ситуаций:

  • страховая пенсия по старости — на основе данных лицевого счёта;
  • пенсия по инвалидности — как только сведения поступят в СФР;
  • выплаты по потере кормильца детям до 18 лет — по данным из единого регистра;
  • перерасчёт пенсии — при достижении 80 лет, установлении инвалидности, появлении северного стажа, рождении ребёнка или прекращении работы.

Какие сроки и подтверждения теперь действуют

Рассмотрение стандартного заявления займёт не более 10 рабочих дней, а если все данные уже есть у СФР — всего 5 дней. Столько же времени уйдёт на перерасчёт. Подтвердить назначение пенсии теперь можно с помощью QR‑кода в электронном виде. Уведомления о статусе заявления будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах».

Вывод

Новые правила заметно упрощают оформление выплат и сокращают сроки. Автоматизация избавляет от лишней бумажной волокиты, а прозрачные сроки и уведомления делают процесс понятным и предсказуемым. Об этом передает автор канала "Парламентская газета".

Личный опыт автора

Раньше помогала тёте собирать документы для перерасчёта — это заняло почти месяц. Сейчас вижу, что многие этапы уходят в автоматику — это реально экономит время и нервы. Надеюсь, дальше всё будет ещё проще и прозрачнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что будет со сбережениями россиян в августе.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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