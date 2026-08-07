20 минут от Колпино до центра и «левая полоса» для троллейбусов: как спасти Петербург от транспортного тупика

Новые районы растут в северной столице как грибы, но без планирования транспортной системы.

Многие петербуржцы при покупке квартиры в новом районе слышат от застройщика сладкое обещание: «Скоро здесь откроют метро».

Проходят годы, дети идут в школу, а обещанная станция так и остается точкой на красивой схеме в офисе продаж.

Дома строят за три года, метро — за двадцать

Главная беда города — в скорости. Чтобы построить огромный ЖК на несколько тысяч квартир, девелоперу нужно 2–3 года.

Чтобы спроектировать и выкопать одну станцию метро, городу требуется 10–15 лет, а то и больше.

Сейчас жилье в Каменке, Шушарах, на Юго-Западе и в районе Киевского шоссе растет в разы быстрее, чем копают тоннели. В итоге метро просто «не успевает» за людьми, пишнт "Деловой Петербург".

Например, жители северо-востока города увидят подземку, в лучшем случае, в 2040-х годах.

Трамвай — это «метро на земле»

Если метро строить долго и дорого, то трамвай — это спасение. Но не тот старый дребезжащий вагон из прошлого, а современный и быстрый.

В Красногвардейском районе уже работает «Чижик». Как пишет издание со ссылкой на транспортного инженера, он доказал: если сделать выделенную линию, куда не лезут машины, трамвай возит людей не хуже метро.

Сейчас такие же надежды возлагают на линию «Купчино — Шушары — Славянка». Это единственный реальный способ вывезти жителей огромных массивов за Пулковским шоссе в ближайшие годы.

Железная дорога: спящий гигант

У Петербурга есть сокровище, которое мы почти не используем — железная дорога. Пути уже проложены через весь город и пригороды.

Эксперты уверены: электрички могут стать аналогом московских МЦД. Представьте: вы заходите в поезд в Колпино, Шушарах или на Ржевке, и через 20 минут вы в центре. Для этого нужно немного:

сделать интервалы движения 10–15 минут;

ввести единый тариф (чтобы действовал «Подорожник»);

обустроить удобные пересадки.

В планах города уже есть два диаметра: один свяжет Ораниенбаум и Белоостров (через аэропорт Пулково), второй — Гатчину и Токсово. Но пока реализации мешают грузовые поезда и стройка новой высокоскоростной магистрали (ВСМ) до Москвы.

Автобусы на спецполосах

Для тех районов, где нет ни рельсов, ни метро, выход один — системы BRT. Это «скоростной автобус».

Суть проста: крайняя левая полоса на шоссе полностью отделяется забором, и по ней летают гармошки-троллейбусы или автобусы. Им не страшны никакие пробки.

Такую систему давно просят сделать на Пулковском шоссе.

Кто виноват и что делать?

Раньше в Ленинграде сначала планировали дороги и транспорт, а потом строили дома. Сейчас всё наоборот.

Застройщики выжимают из земли максимум, строят 25-этажки, а о том, как люди будут выезжать со двора, думают в последнюю очередь.

Итог прост: если мы будем ждать только метро, город встанет в одной большой пробке. Будущее Петербурга — за рельсами на поверхности и умным планированием.

Трамваи и электрички — это не «бедно», это быстро и эффективно. Пора к этому привыкать.

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