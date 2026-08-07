Полное солнечное затмение 12 августа 2026: где будет видно, как наблюдать парад планет и Персеиды

Полное солнечное затмение — редкое и эффектное явление, которое в 2026 году станет главным астрономическим событием лета. Чтобы не пропустить момент и остаться в безопасности, стоит заранее разобраться, где его будет видно и как правильно наблюдать.
Где увидят затмение: полная и частная фазы
Полная фаза продлится максимум 2 минуты 18 секунд и затронет узкую полосу шириной около 294 км. Лунная тень пройдёт через Арктику, Гренландию, Исландию, Атлантику, север Испании и северо‑запад Португалии. В России полную фазу смогут увидеть лишь на малонаселённом северо‑востоке Таймыра — там явление придётся на ночные часы при полярном дне.
Большинство россиян увидят частное затмение: в Мурманске, Архангельске и Санкт‑Петербурге Луна закроет примерно четыре пятых солнечного диска. В Москве заметят лишь небольшой начальный «укус» у горизонта — и то при чистом небе.
Как наблюдать безопасно: простые правила
Смотреть на Солнце даже во время затмения опасно: тонкий яркий край способен повредить зрение без боли и предупреждения. Вот что реально работает:
- используйте специальные солнечные очки или фильтры — обычные солнцезащитные не спасают;
- для съёмки через телескоп или бинокль ставьте фильтр строго перед объективом;
- попробуйте метод проекции: сделайте в листе бумаги маленькое отверстие, встаньте спиной к Солнцу и следите за изображением на другой поверхности;
- снимайте защиту только в зоне полной фазы — и сразу возвращайте, как только появится первая светлая точка.
Вывод
Удачное наблюдение требует точного места, открытого горизонта и правильной защиты глаз. Если учесть эти моменты, редкое явление оставит яркие и безопасные впечатления.
Личный опыт автора
Однажды смотрела частное затмение через проекцию из двух листов бумаги — вышло просто и наглядно. С тех пор не рискую глазами и не верю «народным» способам вроде закопчённого стекла. Теперь заранее проверяю прогнозы и готовлю нужные аксессуары — так спокойнее и интереснее.
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