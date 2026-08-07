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Деликатес на хлебе: Еврейская намазка получается настолько вкусной, что можно проглотить язык

Опубликовано: 7 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Деликатес на хлебе: Еврейская намазка получается настолько вкусной, что можно проглотить язык
Деликатес на хлебе: Еврейская намазка получается настолько вкусной, что можно проглотить язык
Городовой ру
Маленький шедевр на вашем столе

Еврейская закуска станет превосходным дополнением к праздничному столу, неизменно привлекая внимание гостей. После дегустации этой закуски оторваться от нее будет невозможно, поэтому будьте готовы поделиться секретом ее приготовления. Более доступной и питательной намазки найти практически невозможно.

Ингредиенты:

  • Плавленый сыр — 160 гр;
  • яйца — 3 шт;
  • майонез — 2 ст. ложки;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — щепотка;
  • перец — щепотка.

Процесс приготовления

Сначала необходимо сварить яйца вкрутую, что займет приблизительно 9 минут. Затем их следует остудить, поместив в холодную воду.

Для облегчения процесса натирания сырки лучше предварительно охладить в морозилке. Если сыр имеет мягкую консистенцию, достаточно размять его вилкой.

Чеснок мелко нарезается, а яйца натираются. Все ингредиенты смешиваются, добавляется по щепотке соли и перца, после чего блюдо заправляется майонезом.

Ранее мы рассказали, как приготовить котлеты по-еврейски.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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