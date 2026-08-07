Деликатес на хлебе: Еврейская намазка получается настолько вкусной, что можно проглотить язык

Еврейская закуска станет превосходным дополнением к праздничному столу, неизменно привлекая внимание гостей. После дегустации этой закуски оторваться от нее будет невозможно, поэтому будьте готовы поделиться секретом ее приготовления. Более доступной и питательной намазки найти практически невозможно.
Ингредиенты:
- Плавленый сыр — 160 гр;
- яйца — 3 шт;
- майонез — 2 ст. ложки;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — щепотка;
- перец — щепотка.
Процесс приготовления
Сначала необходимо сварить яйца вкрутую, что займет приблизительно 9 минут. Затем их следует остудить, поместив в холодную воду.
Для облегчения процесса натирания сырки лучше предварительно охладить в морозилке. Если сыр имеет мягкую консистенцию, достаточно размять его вилкой.
Чеснок мелко нарезается, а яйца натираются. Все ингредиенты смешиваются, добавляется по щепотке соли и перца, после чего блюдо заправляется майонезом.
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