Слизни убегут без оглядки: сделала простую ловушку и навсегда забыла про вредителей — безопасно для людей и животных

Приманки из ткани с компотом и древесная зола помогают избавиться от вредителей без химии.

Блестящие полоски на клубнике, огурцах, капусте и салате — верный признак того, что на участке появились слизни. Эти вредители способны уничтожить урожай за несколько ночей, если не принять меры. Опытные дачники знают: борьба с ними требует системного подхода и учёта их привычек, пишет автор блога ”уДачный проект”.

Почему слизни появляются и как им помешать

Главная причина нашествия слизней — загущённые посадки. Когда растения смыкаются, создаётся тень и сырость, а это идеальные условия для вредителей. Чтобы избежать этого, высаживайте культуры с учётом их будущего разрастания — между кустами должно оставаться пространство, куда проникает солнце. Слизни не выносят солнечного света, и открытые, хорошо проветриваемые грядки для них менее привлекательны.

Кроме того, помогает регулярное рыхление почвы: плотная корка затрудняет передвижение вредителей.

Народные средства: приманки, зола и не только

Один из самых эффективных и безопасных методов — приманки из ткани, смоченной сладким компотом. Ткань раскладывают на грядках или междурядьях, и слизни собираются под ней в большом количестве. Остаётся только собрать их и уничтожить, например, засыпав солью или золой.

Хорошо работает и древесная зола. Её рассыпают по грядкам и дорожкам в сухую безветренную погоду, чтобы она оставалась на поверхности как можно дольше. Зола не только отпугивает слизней, но и служит удобрением.

Личный опыт автора

Несколько лет назад я столкнулась с тем, что слизни уничтожили почти весь урожай клубники. Тогда я не знала, что загущённые посадки создают для них идеальные условия. После того как я проредила грядки и начала использовать приманки и золу, количество вредителей заметно снизилось. Применяю эти методы ежегодно и практически не вижу слизней на участке.

Вывод

Борьба со слизнями требует не только уничтожения вредителей, но и профилактики. Разреженные посадки, рыхление почвы, приманки и древесная зола помогают снизить их численность и сохранить урожай. Главное — действовать системно и не ждать, пока проблема станет необратимой.

Ранее мы рассказывали, что дать томатам для быстрого созревания.