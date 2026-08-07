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3 таблетки в таз — и белые носки как новые: без кипячения, хлорки и отбеливателей

Опубликовано: 7 августа 2026 03:45
 Проверено редакцией
3 таблетки в таз — и белые носки как новые: без кипячения, хлорки и отбеливателей
3 таблетки в таз — и белые носки как новые: без кипячения, хлорки и отбеливателей
Городовой ру
Как превратить даже заттоптанные носки в почти новые

Белые носки — та деталь гардероба, которая выдает небрежность даже при идеальной рубашке. Серая подошва и желтизна появляются даже после регулярной стирки, а агрессивная химия только портит ткань. К счастью, существует аптечный способ вернуть белизну без кипячения и изнурительного трения. Этот метод доступен, прост и не разрушает волокна, в отличие от хлорсодержащих отбеливателей.

Технология приготовления раствора

Вам потребуются 3 таблетки аспирина, литр теплой воды и ложка стирального порошка. Измельчите таблетки в пыль, чтобы они полностью растворились. Смешайте компоненты в воде, избегая кипятка, который деформирует резинки. Обязательно предварительно выстирайте носки — грязь в тазу помешает равномерной обработке ткани.

Алгоритм действий

Погрузите выстиранные носки в раствор на 4–6 часов, но не передерживайте. После замачивания тщательно прополощите изделия. Затем постирайте их в машине при 40–60°C или руками. Сушите только в проветриваемом месте. Помните: метод подходит исключительно для хлопковых тканей без сложного состава.

Для каких вещей подходит способ

Аспириновый раствор эффективен и для других светлых изделий:

  • Белые футболки и майки;
  • кухонные полотенца и наволочки;
  • хлопковое нижнее белье без кружев.
  • Перед обработкой проверьте реакцию ткани на незаметном участке, чтобы не испортить принт или вышивку.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова перепробовала много пятновыводителей, но носки все равно желтели. Испробовав рецепт с аспирином, я добавила в раствор ложку соды. Результат поразил: ткань стала кристально белой после первого замачивания, при этом сохранила мягкость, а легкий запах выветрился после стирки с кондиционером.

Ранее мы рассказывали, как замачивать вещи, чтобы они были без катышков.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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