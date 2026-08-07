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Жарю яблоки с сахаром на сковороде - получаю вкуснейшее варенье: за одно чаепитие можно съесть всю банку

Опубликовано: 7 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Жарю яблоки с сахаром на сковороде - получаю вкуснейшее варенье: за одно чаепитие можно съесть всю банку
Жарю яблоки с сахаром на сковороде - получаю вкуснейшее варенье: за одно чаепитие можно съесть всю банку
Городовой ру
Как приготовить жареное варенье из яблок

Варенье из яблок можно не только приготовить в кастрюле, но и на сковороде. Такой вариант имеет более насыщенный вкус, занимает меньше времени. Портал “Городовой” советует обратить внимание на рецепт с сайта "Аймкук".

Ингредиенты:

  • яблоко - 5 штук;
  • сахар - 200 г;
  • ванилин - ½ чайной ложки;
  • сок лимона - ½ чайной ложки.

Приготовление:

Крупные яблоки тщательно промыть, разрезать на четыре части и удалить косточки. Плоды нужно нарезать средними кусочками. Если сделать их слишком маленькими, то варенье станет джемом.

Переложить яблоки в сковороду с антипригарным покрытием, влить сок лимона и добавить сахар. Поставить на средний огонь и довести до кипения. Готовить варенье на небольшой температуре в течение 20 минут. Важно не забывать помешивать фрукты, что позволит им равномерно готовиться.

Переложить горячее варенье в стерилизованную банку, закрыть крышкой и дать полностью остыть. Готовый десерт следует хранить в холодильнике.

Личный опыт

Когда я готовила это варенье первый раз, то взяла зеленые кислые яблоки. Из-за этого важно добавлять больше сахара, иначе десерт не будет долго храниться.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить варенье из черники.

Автор:
Полина Аксенова
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