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Пора нырнуть в неизвестность: Лунный гороскоп на 8 августа 2026 года - что ожидает человечество

Опубликовано: 7 августа 2026 04:23
 Проверено редакцией
Пора нырнуть в неизвестность: Лунный гороскоп на 8 августа 2026 года - что ожидает человечество
Пора нырнуть в неизвестность: Лунный гороскоп на 8 августа 2026 года - что ожидает человечество
Городовой ру
Лунный прогноз от "Городового" на 8 августа

Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 8 августа 2026 года. В этот день Убывающая Луна будет находиться в знаке Зодиака Близнецы.

Прогноз:

Финансы: все дела с деньгами станут успешными, поэтому можно рисковать по-крупному. День подойдет для подписания договоров, крупных покупок и открытия собственного бизнеса.

Работа: придется постараться для получения необходимого результата, но успех неизбежен. Начальство отметит ваши старания, сделает правильные выводы, после чего есть шанс получить интересное предложение. Отказ не будет принят, поэтому нырните в неизвестность.

Личная жизнь: в отношениях появится некий “холод”, но после длительных разговоров все проблемы будут разрешены. Новый этап в личной жизни будет насыщенным и интересным. Взаимоотношения с родственниками существенно улучшатся, так как все недопонимания будут решены в вашу пользу.

Здоровье: в этот день важна умеренная нагрузка, иначе это может плохо сказаться на самочувствии. Важно держаться подальше от тех людей, которые пропитаны негативом.

Ранее портал "Городовой" рассказал о нумерологическом гороскопе на первую половину августа.

Автор:
Полина Аксенова
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