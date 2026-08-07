Пора нырнуть в неизвестность: Лунный гороскоп на 8 августа 2026 года - что ожидает человечество

Портал “Городовой” опубликовал Лунный гороскоп на 8 августа 2026 года. В этот день Убывающая Луна будет находиться в знаке Зодиака Близнецы.
Прогноз:
Финансы: все дела с деньгами станут успешными, поэтому можно рисковать по-крупному. День подойдет для подписания договоров, крупных покупок и открытия собственного бизнеса.
Работа: придется постараться для получения необходимого результата, но успех неизбежен. Начальство отметит ваши старания, сделает правильные выводы, после чего есть шанс получить интересное предложение. Отказ не будет принят, поэтому нырните в неизвестность.
Личная жизнь: в отношениях появится некий “холод”, но после длительных разговоров все проблемы будут разрешены. Новый этап в личной жизни будет насыщенным и интересным. Взаимоотношения с родственниками существенно улучшатся, так как все недопонимания будут решены в вашу пользу.
Здоровье: в этот день важна умеренная нагрузка, иначе это может плохо сказаться на самочувствии. Важно держаться подальше от тех людей, которые пропитаны негативом.
Ранее портал "Городовой" рассказал о нумерологическом гороскопе на первую половину августа.