Синоптики предупредили: Россия в зоне температурных скачков — от аномальной жары до северной прохлады

Азорский антициклон определяет погоду: зной в средних широтах, свежесть на северных побережьях.

Азорский антициклон, который уже раскалил воздух в странах Западной Европы, сегодня усиливает своё влияние на Русскую равнину. В средней полосе и на юге России установится солнечная погода, лишь в горах Кавказа возможны отдельные грозы. Вне зоны высокого давления останутся лишь северные регионы — там пройдут дожди, связанные с атмосферными фронтами, рассказывают специалисты Центра погоды "Фобос".

Контрасты температуры по регионам

Разница в погоде определяет и разницу в температуре. На побережье Белого и Баренцева морей воздух прогреется всего до +13...+18, что немного ниже климатической нормы. В то же время жителей Центральной России ждёт настоящая субтропическая жара: днём +27...+32. Самый сильный зной ожидается в Причерноморье, низовьях Волги и Дона, а также на склонах Кавказа — там столбики термометров поднимутся до +32...+37.

Прогноз на ближайшие дни

В ближайшие дни ситуация кардинально не изменится. Западные потоки продолжат приносить свежий атлантический воздух в северные регионы, а в средних и южных широтах по периферии антициклона будут поступать воздушные массы из Средиземноморья, что приведёт к дальнейшему росту температуры.

В Волгограде до конца недели осадков не ожидается. Сегодня здесь около +33, но уже к пятнице-субботе зной усилится до +37. На севере, напротив, будет дождливо. В Мурманске в среду из-за облачности всего +13, однако к выходным температура постепенно вернётся к норме — до +18 в воскресенье.

Москва: жара, затем грозы

В Центральной России пик жары придётся на четверг-пятницу. В Москве температура поднимется с сегодняшних +28 до +30...+32. Однако на выходных влияние атмосферного фронта принесёт грозовые дожди, и столбики термометров опустятся до +23...+26.

Вывод

Азорский антициклон обеспечивает зной на юге и в центре страны, тогда как север остаётся во власти прохлады и дождей. Жителям Волгограда и Москвы стоит готовиться к аномальной жаре, а мурманчанам — к возвращению температуры к норме после холодного начала недели.

Ранее мы рассказывали, что аномальный зной двигается в сторону России.