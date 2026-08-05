Тихий уход: почему ленты новостей петербургских депутатов внезапно исчезли

Внезапно политики удалили свои аккаунты.

Из соцсетей исчезли почти все депутаты Законодательного собрания. Те, кто годами набирал подписчиков и постил отчеты о работе, внезапно нажали кнопку «удалить», заментил "Коммерсант".

Что именно произошло?

Свои страницы удалили не только рядовые депутаты. Например, спикер парламента Александр Бельский лишился аккаунтов в Telegram и «ВКонтакте», потеряв около 15 тысяч подписчиков.

К нему присоединился и вице-губернатор Владимир Омельницкий. Некоторые политики сначала переименовывали профили, меняли фото, а уже потом закрывали доступ.

Из-за чего паника?

Официально никто ничего не объясняет. Но в политических кругах говорят прямо: поступила команда «сверху».

Руководство «Единой России» посоветовало кандидатам на время предвыборной гонки уйти в тень и не отсвечивать в интернете.

Ловушка в коротком видео

Поводом для массового побега из соцсетей стал конкретный случай. Кандидата от «Новых людей» Юрия Куликова сняли с выборов через суд. Знаете, за что? За музыку в коротком ролике на его странице.

Оказалось, что он не спросил разрешения у автора песни. По закону это нарушение авторских прав, а для кандидата в депутаты — прямой путь к исключению из списков.

До сентябрьских выборов депутаты выбрали тактику «тише едешь — дальше будешь». Связаться с ними через личные сообщения или оставить комментарий под постом теперь не получится.

Ранее «Городовой» рассказывал, где петербургские безбилетники попадаются чаще всего.