Оторванный угол и старые пятна: раритетные «Вечера» Гоголя продают в Петербурге

Книга имеет богатую историю.

Аукционный дом «Литфонд» выставил на продажу легендарное издание — «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя. За книгу 1836 года выпуска просят внушительные 3,5 миллиона рублей.

Почему это так дорого?

Главная ценность этого экземпляра в том, что он «прижизненный», сообщает "КП". Это значит, что книга вышла в свет, когда сам Николай Васильевич был жив и находился в зените славы.

Это второе издание цикла. Для коллекционеров такие вещи — «святой грааль». Ведь это физическая связь с эпохой великих классиков.

Состояние у лота далеко не идеальное, но в этом есть свой шарм. На страницах можно найти:

Следы от старых клякс.

Потрепанные края и оторванные уголки.

Выпадающие листы.

Видно, что книгу не просто хранили за стеклом, а активно читали. Специалисты говорят, что в первой части авантитул отошел от основного блока, а во второй части несколько страниц сильно изношены.

Но, что важно для истории — весь текст остался цел и читаем.

Одобрено самим Пушкиным

Интересный факт: Александр Сергеевич Пушкин был в восторге от этих повестей. Он писал, что «Вечера» поразили его своей искренностью, настоящим весельем и отсутствием чопорности.

Раньше она принадлежала Александру Бороздину — известному историку литературы. В суровые 1920-е годы, когда в Петрограде старые библиотеки распродавались за бесценок, этот экземпляр лежал на полке магазина «Антиквариат».

Пройдя через революции и войны, книга чудом сохранилась до наших дней.

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