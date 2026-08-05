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Дорогие чеки и оптовые закупки: как кадровый голод и поставщики меняют рестораны Петербурга

Опубликовано: 5 августа 2026 12:03
 Проверено редакцией
Дорогие чеки и оптовые закупки: как кадровый голод и поставщики меняют рестораны Петербурга
Дорогие чеки и оптовые закупки: как кадровый голод и поставщики меняют рестораны Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
К августу 2026 года рынок общепита в Петербурге заметно изменился.

Сейчас в городе работает около 17,5 тысяч заведений, но за последний год их стало меньше.

Меньше бургеров, больше пекарен

Сильнее всего «просели» классические рестораны, кафе и точки фастфуда — их стало меньше на 3–4%, сообщает "Деловой Петербург".

Казалось бы, быстрый перекус всегда в моде, но даже крупные сети начали закрывать убыточные точки.

А вот пекарни и небольшие кофейни держатся. Их количество почти не изменилось. Секрет прост: зайти за булкой или чашкой кофе — это понятный и недорогой ритуал, от которого горожане отказываются в последнюю очередь.

Ходим реже, платим больше

Статистика говорит интересную вещь: количество заказов в Петербурге упало примерно на 6%. Люди стали меньше заходить в кафе «просто так» или спонтанно.

Мы стали более избирательными и экономными.

Но рестораны не пустеют окончательно. Те, кто все же приходит, тратят больше. Средний чек вырос на 10%. Это не значит, что мы стали богаче.

Просто продукты подорожали, и заведения вынуждены поднимать цены, чтобы просто выжить.

Проблемы за кулисами: продукты и кадры

Рестораторам сейчас несладко. Поставщики продуктов стали капризными: они подняли минимальную сумму заказа в полтора раза.

Если раньше маленькое кафе могло заказать мешок картошки и коробку молока, то теперь их заставляют покупать сразу оптом. Для малого бизнеса это тяжелый удар.

К этому добавляется еще одна беда — нехватка рук. Поваров и официантов катастрофически не хватает. Чтобы удержать персонал, владельцы поднимают зарплаты, что снова ведет к росту цен в меню.

Что будет дальше?

Рынок не умирает, он меняется. Скорее всего, осенью нас ждет еще одна волна подорожания. Заведения, которые не смогут предложить гостю что-то уникальное или сэкономить на издержках, закроются.

На их месте обязательно появятся новые. Но, скорее всего, это будут либо очень технологичные сети, либо совсем крошечные семейные лавочки, где хозяин сам и повар, и официант.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург превратил еду в искусство.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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