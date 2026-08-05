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Смена имен и закрытые двери: в Петербурге объяснили, почему депутаты внезапно пропали из соцсетей

Опубликовано: 5 августа 2026 12:19
 Проверено редакцией
Смена имен и закрытые двери: в Петербурге объяснили, почему депутаты внезапно пропали из соцсетей
Смена имен и закрытые двери: в Петербурге объяснили, почему депутаты внезапно пропали из соцсетей
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
В ЗакСе рассказали о хакерской атаке.

Жители города заметили, что из соцсетей начали один за другим пропадать аккаунты известных чиновников и депутатов.

Кто-то удалил профиль совсем, кто-то сменил имя, а кто-то просто «запер дверь», сделав страницу частной.

Кто «ушел в тень»?

Список тех, кто решил почистить свое цифровое пространство, впечатляет. Это не случайность, а настоящий массовый исход.

  • Александр Бельский, спикер ЗакСа, полностью удалил свой профиль.
  • Павел Иткин (ЛДПР) удалил страницу «ВКонтакте».
  • Марина Шишкина («Справедливая Россия») и Виталий Милонов (Госдума) переименовали свои каналы.
  • Денис Четырбок («Единая Россия») закрыл доступ к каналу, сделав его частным.

Зачем это нужно?

В ЗакСе объяснили: на депутатов совершили мощную хакерскую атаку. Причем нападение было скоординированным — взломать пытались всех и сразу, пишет 78.ru со ссылкой на слова Александра Бельского.

Главный риск в такой ситуации — «фейки». Представьте, что от имени известного политика хакеры начнут писать пугающие новости или провокации.

Чтобы не давать злоумышленникам трибуну, депутаты решили временно «спрятаться». Переименование канала или смена ссылки мешает ботам и хакерам находить страницу для новых атак.

Где теперь искать информацию?

Пока контроль над личными страницами полностью не восстановят, верить всему, что пишут в старых аккаунтах депутатов, нельзя.

Специалисты по кибербезопасности сейчас работают над тем, чтобы вернуть политиков в онлайн, но точных сроков никто не называет.

Ранее «Городовой» рассказывал, что ленты новостей петербургских депутатов внезапно исчезли.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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