Примадонна не скучает.
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Его судьба никого не оставит равнодушным.
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Жизни девочки не позавидуешь.
Артисту многое пришлось пережить.
Модель выросла в красивую женщину.
Актер пытался убежать от судьбы.
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В смерти певца много пробелов.
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Успех девушки может повторить каждый.
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Психолог отметила положительную сторону жажды запостить о себе что-то новое.
Психолог пролила свет на изнанку человеческих потребностей.
В стремлении выставлять свою жизнь на всеобщее обозрение можно рассмотреть детские травмы.
Двоечников, троечников, хорошистов и отличников 30 лет назад было столько же, сколько сейчас.