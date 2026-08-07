Городовой / Соцсети

Соцсети - последние новости

Полезное Санкт-Петербург Соцсети
«Петербуржцы живут с видом на исторический центр, Питерцы — в спальных районах»: в сети разгорелись споры о коренных жителях Северной столицы «Петербуржцы живут с видом на исторический центр, Питерцы — в спальных районах»: в сети разгорелись споры о коренных жителях Северной столицы
Оказалось, что в Северной столице есть свое разделение на коренных и просто местных жителей. 
22 окт 2025 13:30
Полезное Соцсети Закон
Сетевой детокс по выходным: законно ли новое предложение отключать россиянам интернет Сетевой детокс по выходным: законно ли новое предложение отключать россиянам интернет
Современные исследования подтверждают, что цифровая зависимость и психологические проблемы с этим связанные — реальность для миллионов людей. А что говорит закон?
22 сен 2025 16:30
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Электрички меняют курс с 18 августа: как Петербург готовится к запуску суперпоездов до Москвы Новости Петербурга
Всплеск на 40%: в Петербурге и Ленобласти люди стали пропадать пугающе часто Новости Петербурга
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты Полезное
Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов Новости Петербурга
Герани в августе – первым делом: 1 чайная ложка на горшок — сухие палки и молодые черенки цветут наперегонки круглый год Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное