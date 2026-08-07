Эксперт объяснил, что делать точно нельзя.
Внезапно политики удалили свои аккаунты.
Российские операторы связи начали переход на новую систему доставки кодов подтверждения.
В новом мессенджере каналы есть у чуть более 25% депутатов ЗакСа.
Платформа от латинского написания и перешла на кириллическое название.
Какие сведения в соцсетях привлекают мошенников
В парламент внесён обновлённый проект закона, доработанный на основе ранее представленного документа.
Президент заявил, что создание мессенджера обеспечило России полный цифровой суверенитет.
Оказалось, что в Северной столице есть свое разделение на коренных и просто местных жителей.
Современные исследования подтверждают, что цифровая зависимость и психологические проблемы с этим связанные — реальность для миллионов людей. А что говорит закон?
Петербургские депутаты пытались вернуть возможность звонков.
В новом приложении не будет места юмору и мату.
Если кто-то назвал кого-то обидным словом или поставил неподходящий эмодзи, это не значит, что ему назначат штраф.
Зарубежные мессенджеры работают не в полную силу, а российские развивают свои возможности.
В Госдуме решили бороться с нецензурной речью блокировкой.
Власти призывают не верить слухам.
Власти требуют, чтобы иностранные компании соблюдали законодательство нашей страны.
Местные жители восприняли новость с критикой.
В национальном мессенджере доступны официальные аккаунты служб.
Петербуржцы считают, что новый закон не будет работать.