Интернет по-русски: что будет, если Рунет станет «своим»

В последние годы пользователи Рунета все чаще сталкиваются с перебоями в его работе.

В России все чаще говорят об идее сделать Рунет «своим, закрытым и контролируемым». Проще говоря — отделить российский интернет от остального мира, чтобы при желании можно было просто «выключить» зарубежные сайты и сервисы.

Звучит как-то странно. На самом деле, это уже не просто разговоры, а реальные тесты и эксперименты.

Что за «изоляция Рунета»?

Раньше у нас блокировали отдельные сайты, то есть запрещали доступ к каким-то ресурсам. Сейчас же хотят сделать так, чтобы в интернет вообще пускали только проверенные сайты.

Как это проявляется?

Пользователи уже заметили, что с зарубежными сервисами что-то не так: игры перестают нормально работать, VPN и облачные платформы дают сбои, а доступ к популярным сайтам стал проблемным.

Это не случайность — скорее всего, идут испытания новой системы. Периодически проводятся тренировки на случай отключения Рунета от глобальной сети, передает сайт Киберспорт.

Так, в декабре 2024 года Роскомнадзор организовал учения, в ходе которых в ряде регионов временно ограничивали доступ к зарубежным ресурсам.

Цель таких мероприятий – проверить готовность сетей к работе в автономном режиме.

Что это значит для нас?

Пока что массового отключения нет, но тесты показывают, что инфраструктура готовится к автономному режиму. Если все пойдет по плану, в будущем зарубежные сайты могут стать недоступными или работать с перебоями.

Люди уже пытаются обходить блокировки с помощью VPN и других инструментов, но если фильтрация станет тотальной, эти способы могут перестать работать.

Зачем это нужно?

Это защита от внешних угроз и кибератак. Если вдруг случится что-то серьезное — например, санкции или попытки «отрубить» Россию от интернета — свой, изолированный Рунет позволит сохранить работу важных сервисов и государственных систем.

Но есть и обратная сторона. Это ограничение свободы интернета, проблемы для бизнеса, который зависит от зарубежных технологий.

Что дальше?

Пока что Роскомнадзор и Минцифры проводят учения и модернизируют оборудование. Учения по отключению от глобального интернета проходят регулярно — чтобы быть готовыми к разным ситуациям.

Но массового отключения пока не ожидается — это сложный и дорогой процесс, который требует времени. Идея «своего интернета» — это как запасной выход на случай, если что-то пойдет не так.