Режу яблоки, сливы - и на сковороду: рецепт жареного варенья - вкуснее и ароматнее обычного

Новости по теме

Обжариваю яблоки и груши с сахаром - получается янтарное варенье: в кастрюле такую вкуснятину не приготовить

Перейти

Жарю яблоки с сахаром на сковороде - получаю вкуснейшее варенье: за одно чаепитие можно съесть всю банку

Перейти

Жарю варенье из слив на сковородке - получается вкуснятина: в составе нет ничего лишнего

Перейти

В апреле вишне – обязательно: 2 стакана под каждый куст – и летом ягод нарастет тьма, будут крупнее сливы и слаще сахара

Перейти

Не абрикос и не слива: растет в любом климате - сладкие плоды хоть для варенья, хоть для компота

Перейти