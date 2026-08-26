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Режу яблоки, сливы - и на сковороду: рецепт жареного варенья - вкуснее и ароматнее обычного

Опубликовано: 26 августа 2026 02:06
 Проверено редакцией
Режу яблоки, сливы - и на сковороду: рецепт жареного варенья - вкуснее и ароматнее обычного
Режу яблоки, сливы - и на сковороду: рецепт жареного варенья - вкуснее и ароматнее обычного
Городовой ру
Как приготовить варенье из слив и яблок на сковороде

Сварить варенье из слив и яблок сможет каждая хозяйка, но сделать его особенно вкусным - сложная задача. Портал “Городовой” советует воспользоваться рецептом жареного варенья с сайта “Аймкук”.

Ингредиенты:

  • сливы без косточек - 1 кг;
  • лимонный сок - 1 чайная ложка;
  • яблоки - 500 г;
  • сахар - 2 стакана.

Приготовление:

Нарезать сливы дольками, предварительно удалив косточки. Яблоки разрезать средними кусочками. Выложить фрукты в сковороду с антипригарным покрытием. Сверху засыпать сахаром, перемешать, дать постоять 20 минут и поставить на средний огонь.

Довести сливы и яблоки до кипения, снизить температуру и готовить в течение 25 минут. С некоторой периодичностью варенье следует помешивать. Добавить лимонный сок, продолжить варить еще 2 минуты.

Выложить горячее варенье в банки, закрыть их крышками и дать остыть при комнатной температуре. Хранить лакомство в холодильнике.

Личный опыт

Благодаря обжарке варенье из слив имеет более насыщенный вкус, при этом дольки остаются целыми. Для чаепития - просто идеально.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить кетчуп из слив и помидоров.

Автор:
Анна Ланская
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