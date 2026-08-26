Режу яблоки, сливы - и на сковороду: рецепт жареного варенья - вкуснее и ароматнее обычного

Сварить варенье из слив и яблок сможет каждая хозяйка, но сделать его особенно вкусным - сложная задача. Портал “Городовой” советует воспользоваться рецептом жареного варенья с сайта “Аймкук”.
Ингредиенты:
- сливы без косточек - 1 кг;
- лимонный сок - 1 чайная ложка;
- яблоки - 500 г;
- сахар - 2 стакана.
Приготовление:
Нарезать сливы дольками, предварительно удалив косточки. Яблоки разрезать средними кусочками. Выложить фрукты в сковороду с антипригарным покрытием. Сверху засыпать сахаром, перемешать, дать постоять 20 минут и поставить на средний огонь.
Довести сливы и яблоки до кипения, снизить температуру и готовить в течение 25 минут. С некоторой периодичностью варенье следует помешивать. Добавить лимонный сок, продолжить варить еще 2 минуты.
Выложить горячее варенье в банки, закрыть их крышками и дать остыть при комнатной температуре. Хранить лакомство в холодильнике.
Личный опыт
Благодаря обжарке варенье из слив имеет более насыщенный вкус, при этом дольки остаются целыми. Для чаепития - просто идеально.
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