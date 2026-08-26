Народные приметы на 26 августа: что нельзя делать в день Тихона

День Тихона Страстного: время наводить порядок, готовиться к зиме и избегать ссор. Приметы подсказывают, какой будет осень.

В конце августа, когда лето уже заметно сдаёт позиции, крестьянский календарь отмечал день святителя Тихона Задонского — одного из самых почитаемых русских святых. В народе его прозвали Тихоном Страстным, и этот день был своеобразной границей между сезонами: пора летних хлопот завершалась, и наступало время готовиться к холодам. Порядок в доме, мир в семье и внимательное отношение к приметам — вот что составляло суть этого дня, пишет "Аргументы и Факты".

Жизненный путь святого

Святитель Тихон родился в беднейшей семье, с детства познал нужду, но сумел получить образование и пройти путь от простого учителя до епископа. Он запомнился современникам не только ревностной борьбой с языческими обычаями, но и удивительным смирением. Однажды, когда дворянин-вольтерьянец ударил его, святитель бросился к нему в ноги и попросил прощения — этот поступок обратил обидчика к вере.

После ухода на покой в Задонский монастырь он жил просто, раздавал пенсию бедным, посещал заключённых и много молился. Ему приписывали дар прозрения, он предсказал победу России в войне 1812 года. Скончался в 1783 году, а через несколько десятилетий был причислен к лику святых.

Чем запомнился этот день на Руси

Тихон Страстный — время подводить итоги лета и готовиться к зиме. Осматривали погреба и кладовые, чинили одежду, убирали садовый инвентарь. Чистота и порядок в этот день сулили благополучие до следующего лета. Ссоры и споры были под запретом, а на столе — только постная еда, как того требовал Успенский пост.

Что избегали делать

В народе говорили: если в этот день взяться за землю — не жди урожая, да и хворь привяжется. С близкими ссориться не следовало, и сплетни пускать тоже. Подаришь белое полотенце — накличешь беду. А если ты одинок, не клади под голову две подушки — иначе судьба не даст тебе пары.

Приметы

Погода на Тихона была важной подсказкой для крестьян — по ней судили о том, какими будут осень и зима:

Если день выдавался безветренным, готовились к мягкой осени и спокойной зиме.

Сильный ветер предвещал дождливый сентябрь.

Утренний дождь сулил влажную осень и добрый урожай зерновых в будущем году.

Густые туманы обещали затяжной переход от тепла к холодам.

Звёздная, ясная ночь — к сухой и тёплой осени.

А если в тишине раздавалось уханье совы, значит, погода вот-вот переменится.

Все эти наблюдения помогали подготовиться к переменам, не дожидаясь официальных прогнозов.

Вывод

Этот день в народной традиции стал символом перехода от лета к осени. Он учит нас не только готовить дом к зиме, но и хранить мир в семье, соблюдать умеренность и внимательно наблюдать за природой. Хозяйственные заботы, духовные размышления и народные приметы сливаются в этом дне в единый ритм жизни.

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