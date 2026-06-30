Синоптики предупредили: в Россию идет мощная волна жары до +36 градусов — названы даты

Наступившая неделя принесет в Россию настоящий летний контраст.

Самые высокие температуры ожидаются на юге страны, где воздух местами прогреется до +36 градусов.

Юг раскалится до +36 градусов

На юге России большую часть недели будет преобладать солнечная погода. Только в начале периода местами возможны кратковременные ливни и грозы, однако они не смогут существенно повлиять на температурный фон, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

В Причерноморье, а также в низовьях Волги и Дона воздух прогреется до +31…+36 градусов. В регионах Кавказа дневная температура составит +26…+31 градус. Лишь в первые дни недели будет немного прохладнее.

Море также продолжит радовать отдыхающих. Температура воды у побережья Кавказа достигнет +23…+28 градусов.

Поволжье сначала накроют грозы, затем придет тепло

В Среднем Поволжье рабочая неделя начнется с дождей и гроз. Из-за облачной погоды температура окажется ниже привычных летних значений.

Однако уже во второй половине недели небо начнет проясняться, а воздух быстро прогреется до +25…+30 градусов.

Северо-Запад останется под влиянием фронтов

Жителям Северо-Запада стоит быть готовыми к периодическим грозовым дождям. Несмотря на это, прохладной погоду назвать нельзя.

Даже в северных районах температура днем будет достигать +15…+20 градусов, а на юге региона воздух прогреется до +20…+25. В начале недели здесь окажется еще на несколько градусов теплее.

Центральную Россию ждет всплеск жары

В Центральной России солнечных дней будет значительно больше, чем дождливых. Основная вероятность ливней и гроз сохранится лишь в начале и в конце рабочей недели.

Уже со вторника в регион начнут поступать теплые воздушные массы из субтропиков. Благодаря этому температура повысится до +26…+31 градуса.

Дальний Восток порадует комфортной погодой

На юге Дальнего Востока сохранится преимущественно солнечная и комфортная погода. Лишь местами возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.

В Приамурье воздух прогреется до +25…+30 градусов, а на юге Приморья будет заметно прохладнее — от +16 до +21 градуса.

Что ждет Москву и Санкт-Петербург

В Москве самыми дождливыми днями станут понедельник и пятница — синоптики прогнозируют ливни и грозы. В понедельник температура составит +20…+23 градуса, однако уже со вторника столбики термометров поднимутся до +26…+29.

В Санкт-Петербурге в течение недели также ожидаются периодические грозовые дожди. Дневная температура будет держаться на уровне +21…+24 градусов, а в начале недели окажется на 2-3 градуса выше.

Ранее мы писали о том, что синоптики обновили свой прогноз на июль.