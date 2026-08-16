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Названы квартиры, которые будет сложно продать через пять лет — и это не только хрущевки

Опубликовано: 16 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Названы квартиры, которые будет сложно продать через пять лет — и это не только хрущевки
фото legion-media
Какие именно объекты попадают в зону риска и на что стоит ориентироваться тем, кто планирует покупку

Рынок недвижимости меняется, и то, что сегодня кажется выгодной покупкой, через несколько лет может стать сложным активом для продажи. Эксперт по недвижимости Ригина Гордеева обозначила категории жилья, спрос на которое в ближайшие годы может заметно снизиться.

Самые уязвимые форматы жилья

Наибольшие сложности с продажей прогнозируются у малогабаритных студий до 22–24 кв. м в крупных ЖК на периферии — особенно если у них слабая транспортная доступность и высокая конкуренция среди похожих лотов.

В зоне риска также «почти однушки» площадью 28–35 кв. м: по сути, это студии с перегородкой, где трудно грамотно организовать кухню, хранение и зоны отдыха.

Не будут пользоваться спросом и «антисемейные» квартиры 90–120 кв. м на окраинах без перспектив развития инфраструктуры: большая площадь сама по себе не делает жильё привлекательным.

Что ещё снижает стоимость квартиры

На цену ощутимо влияют не только метры, но и их качество. Покупатели всё меньше готовы платить за бесполезные зоны: длинные коридоры, кухни‑гостиные неудобной формы и другие площади, которые нельзя полноценно использовать.

Существенные скидки дают и из‑за расположения: квартиры на первых этажах продают с дисконтом 10–15 %, на последних этажах старого фонда — на 10–12 % дешевле. Вид на шумную магистраль способен снизить цену до 10 %, неудачная планировка — до 15 %.

Практические советы: как выбрать ликвидный вариант

  • избегайте студий вытянутой формы с одним маленьким окном, минимумом хранения и видом на стену соседнего дома — экономия при покупке может обернуться большими скидками при продаже;
  • не гонитесь за большой площадью без учёта функциональности: 10–20 % бесполезных метров заметно снижают привлекательность объекта;
  • обращайте внимание на транспортную доступность и перспективы развития района — это напрямую влияет на ликвидность;
  • рассмотрите функциональные двухкомнатные квартиры 45–55 кв. м или евротрешки 60–70 кв. м — по прогнозам экспертов, именно такие форматы останутся наиболее востребованными.

Вывод

Через три‑пять лет покупатель станет ещё рациональнее: он не будет переплачивать за метры, которые невозможно удобно использовать. Ликвидность жилья всё сильнее зависит не от площади, а от планировки, локации и функциональности.

Поэтому при выборе недвижимости важно смотреть не только на цену, но и на то, насколько квартира будет востребована в будущем.

Личный опыт автора

Когда‑то казалось, что маленькая студия — идеальный старт. Потом присмотрелась к планировкам: узкие комнаты и крошечные окна выглядели неперспективно. В итоге выбрала двухкомнатную квартиру с удобной планировкой. Теперь понимаю, что функциональность важнее пары лишних квадратных метров. Такой подход даёт уверенность, что жильё останется ликвидным надолго.

Ранее «Городовой» рассказывал, с 1 сентября для владельцев квартир вводятся новые правила.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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