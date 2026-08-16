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Четыре пушистых «буки»: в Петербурге выбрали имена маленьким манулам

Опубликовано: 16 августа 2026 11:32
 Проверено редакцией
Четыре пушистых «буки»: в Петербурге выбрали имена маленьким манулам
Четыре пушистых «буки»: в Петербурге выбрали имена маленьким манулам
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
В петербургском зоосаде подрастают три мальчика и одна девочка манулят.

В Ленинградском зоопарке дня рождения зверинца сотрудники поделились отличной новостью. Четверо подросших котят манула наконец-то получили официальные имена.

Три брата и сестренка

Малыши родились еще 8 мая. Сначала зоологи вообще их не трогали, чтобы не пугать маму. Но недавно ветеринары провели осмотр и узнали пол котят.

Оказалось, в зоопарке растут три мальчика и одна девочка.

Кличками малышей обижать не стали. Мальчикам дали сильные и звучные имена — Айден, Берк и Батыр. А единственную девочку назвали Акса.

Почему рождение котят — это чудо?

Родители малышей — молодая самка Пепе и самец Шу. Для Пепе это первенцы.

Разводить манулов в зоопарках — задача почти невыполнимая. И вот почему:

  • Стресс. Манулы — самые скрытные и дикие кошки. Если мама-манул нервничает, она может бросить котят.
  • Слабый иммунитет. Малыши манулов в неволе часто болеют, поэтому зоологи берегут их как зеницу ока.

Так что появление сразу четырех здоровых котят — это настоящий праздник для ученых.

Пара фактов о самых суровых котиках

Манулы стали звездами интернета благодаря своей вечно недовольной мордашке. Но они интересны не только этим:

  • Самые пушистые в мире. На один квадратный сантиметр тела у них приходится до 9000 волосков. Шерсть помогает им не мерзнуть в суровых степях.
  • Необычные глаза. В отличие от обычных мурок, зрачки у манулов при ярком свете остаются круглыми, а не сужаются в щелочки.
  • Плохие бегуны. Из-за коротких лап и плотного тела манулы быстро устают. Их главная тактика — замереть и притвориться камнем.

Соблюдаем тишину!

Сейчас манулята подрастают и уже пробуют взрослую пищу. Но им все еще нужен покой.

Сотрудники зоопарка очень просят посетителей: не шумите у вольера! Не кричите и не стучите по стеклу. Давайте дадим пушистой семье спокойно насладиться детством.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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