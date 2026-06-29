Синоптики обновили прогноз: в одних регионах — летний зной, в других — похолодание

Лето снова удивит россиян.

Начало новой недели в разных регионах России пройдет по совершенно разным сценариям. Пока одни будут наслаждаться настоящей летней жарой, другим стоит готовиться к дождям и небольшому похолоданию.

Приморье: сначала солнце, затем дожди

В Приморском крае начало недели пройдет под влиянием антициклона. В понедельник и большей части вторника существенных осадков не ожидается.

Ночью температура составит +11…+16 градусов, а в отдельных северо-восточных районах похолодает до +5…+10 градусов. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а во вторник местами — уже до +32 градусов. На побережье будет заметно прохладнее — от +18 до +24 градусов.

Однако уже с 1 июля погода изменится. Атмосферный фронт принесет дожди в большинство районов края, а дневная температура снизится на 1-5 градусов.

Во Владивостоке неделя пройдет преимущественно без сильных осадков. Самым теплым днем станет вторник, когда воздух прогреется до +22 градусов.

Нижний Новгород: жара усилится к концу недели

Жителей Нижнего Новгорода ждет по-настоящему летняя неделя. Уже в начале периода температура достигнет +23…+25 градусов.

К четвергу воздух прогреется до +27 градусов, а в пятницу столбики термометров поднимутся до +29 градусов. Правда, вместе с жарой придут и кратковременные дожди.

В выходные температура немного снизится до +24 градусов, при этом ожидаются осадки.

Москва: сначала жара, затем прохлада

По словам синоптиков, холодный период в столичном регионе подходит к концу.

Первая половина недели порадует солнечной погодой без осадков. Днем ожидается от +25 до +30 градусов.

Однако уже в четверг к Москве подойдет холодный атмосферный фронт. Во второй половине дня возможны дожди, а к пятнице температура снизится до +21…+26 градусов.

Ночные температуры останутся комфортными — от +12 до +17 градусов, а в центре столицы — до +20 градусов. Ветер в течение недели будет слабым, а атмосферное давление к середине недели повысится.

Ранее мы писали о том, в какие регионы в июле придет жара.