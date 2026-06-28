Городовой / Полезное / Синоптики раскрыли главный сюрприз июля: жара придет не ко всем
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайный ход в стене и императорский покой: что скрывает Петропавловская крепость Новости Петербурга
Россиянам напомнили, где запрещено хранить бензин: даже пустая канистра может стать проблемой Полезное
Не только листья: почему в битве за огурцы важно опрыскивать углы теплицы Новости Петербурга
Не только чай и кофе: какие напитки нужно обязательно попробовать в Турции - национальная гордость Полезное
Соседка подсказала, что приготовить из дешёвой рыбы: теперь минтай и хек покупаю каждую неделю Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Синоптики раскрыли главный сюрприз июля: жара придет не ко всем

Опубликовано: 28 июня 2026 09:34
 Проверено редакцией
Синоптики раскрыли главный сюрприз июля: жара придет не ко всем
Синоптики раскрыли главный сюрприз июля: жара придет не ко всем
Legion-Media
Июль не станет месяцем сплошной жары.

Синоптики предупреждают: вместо рекордного зноя страну ждут резкие погодные контрасты. Пока одни регионы будут изнывать от жары, другие столкнутся с прохладой, дождями и температурой ниже климатической нормы.

По предварительным прогнозам синоптиков Центра погоды "Фобос", большая часть европейской территории России проведет июль с температурой выше средних многолетних значений. Наиболее заметное потепление ожидается в Черноземье и Поволжье, где воздух будет прогреваться сильнее обычного.

Однако север европейской части страны окажется в совершенно иной ситуации. Здесь сохранится более прохладная погода, чем характерно для середины лета. Зона пониженных температур также затронет арктические районы Сибири и Дальнего Востока.

При этом южные регионы азиатской части России, наоборот, окажутся во власти устойчивого тепла. Средняя температура здесь прогнозируется на 1-3 градуса выше климатической нормы.

По словам специалистов, такая картина отражает тенденцию последних лет: средняя температура продолжает расти, однако погодные различия между регионами становятся всё более заметными.

В Центральной России июль начнется вполне привычной для этого времени года погодой. В конце первой декады ожидается небольшое похолодание, но оно будет непродолжительным.

Уже к середине месяца в регион придет настоящая жара. Температура воздуха окажется выше нормы на 2-3 градуса, а самые теплые дни могут стать одними из наиболее жарких за всё лето.

Финал июля готовит новый погодный сюрприз. В последние дни месяца ожидается вторжение арктического воздуха, из-за которого температура опустится примерно на 3 градуса ниже климатической нормы.

Ранее мы писали о том, когда настанут последние тёплые дни.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью