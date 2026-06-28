Синоптики раскрыли главный сюрприз июля: жара придет не ко всем

Июль не станет месяцем сплошной жары.

Синоптики предупреждают: вместо рекордного зноя страну ждут резкие погодные контрасты. Пока одни регионы будут изнывать от жары, другие столкнутся с прохладой, дождями и температурой ниже климатической нормы.

По предварительным прогнозам синоптиков Центра погоды "Фобос", большая часть европейской территории России проведет июль с температурой выше средних многолетних значений. Наиболее заметное потепление ожидается в Черноземье и Поволжье, где воздух будет прогреваться сильнее обычного.

Однако север европейской части страны окажется в совершенно иной ситуации. Здесь сохранится более прохладная погода, чем характерно для середины лета. Зона пониженных температур также затронет арктические районы Сибири и Дальнего Востока.

При этом южные регионы азиатской части России, наоборот, окажутся во власти устойчивого тепла. Средняя температура здесь прогнозируется на 1-3 градуса выше климатической нормы.

По словам специалистов, такая картина отражает тенденцию последних лет: средняя температура продолжает расти, однако погодные различия между регионами становятся всё более заметными.

В Центральной России июль начнется вполне привычной для этого времени года погодой. В конце первой декады ожидается небольшое похолодание, но оно будет непродолжительным.

Уже к середине месяца в регион придет настоящая жара. Температура воздуха окажется выше нормы на 2-3 градуса, а самые теплые дни могут стать одними из наиболее жарких за всё лето.

Финал июля готовит новый погодный сюрприз. В последние дни месяца ожидается вторжение арктического воздуха, из-за которого температура опустится примерно на 3 градуса ниже климатической нормы.

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