Юрист Крохин назвал подачу нулевых показаний счетчиков воды защитой для дачников

Лето — пора дач и долгих поездок, но счета за коммуналку ждать не будут. Если надолго уехать и не передавать показания счётчиков, начисления пойдут по среднему — и сумма может неприятно удивить.
Эксперт по ЖКХ Константин Крохин рассказал, как избежать лишних трат и что делать, если платёжки уже пришли.
Почему появляются начисления без вашего участия
Если три месяца подряд не передавать показания приборов учёта, плату за воду начинают считать по среднемесячному потреблению за предыдущие периоды. Это законная практика, но она легко приводит к переплатам, даже если водой фактически не пользовались.
Хорошая новость: ситуацию можно исправить — управляющая организация обязана сделать перерасчёт, как только вы предоставите актуальные данные.
Как действовать, чтобы не переплачивать
- передавайте нулевые показания, если не пользуетесь водой: это можно делать по телефону или электронной почтой;
- используйте для отправки данных государственные сервисы — они фиксируют факт передачи и служат доказательством;
- сохраняйте подтверждения отправки: скриншоты, письма с отметками, уведомления — они пригодятся при спорах с управляющей организацией;
- если пропустили несколько месяцев — не переживайте: подайте текущие показания, и вам обязаны пересчитать начисления.
Вывод
Передача показаний — простой способ держать коммунальные платежи под контролем, даже когда живёте не дома. Нулевые значения помогают избежать начислений по среднему, а сохранённые подтверждения защищают от спорных ситуаций. Главное — не откладывать отправку данных и знать о праве на перерасчёт.
Личный опыт автора
В прошлом году уехала на дачу на два месяца и забыла про счётчики. В итоге пришла платёжка по среднему — пришлось разбираться. Теперь каждый месяц отправляю нулевые показания через сервис ЖКХ. Держу скриншоты — так спокойнее. С тех пор лишних начислений не было.
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