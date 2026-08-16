Тараканы разбегутся без оглядки: термоядерное средство отобьет у прусаков желание наносить вам визиты — «морилка» найдется в любом чулане

Тараканы являются крайне неприятными соседями, от которых необходимо оперативно избавиться.
Если использование химических средств нежелательно, а традиционные методы демонстрируют низкую эффективность, стоит задуматься о применении альтернативного метода. Средство, о котором пойдет речь, наверняка найдется в вашем хозяйстве.
Все дело в запахе
Речь идет о керосине. Его выраженный запах служит для насекомых сигналом опасности, заставляя их не только избегать обработанных участков, но и стремиться покинуть помещение в кратчайшие сроки.
Инструкция по применению
Достаточно нанести керосин на плинтусы, углы мебели, пол вокруг холодильника, мусорное ведро, а также на края ковров и линолеума. Насекомые оперативно покинут ваш дом в поисках нового убежища.
Меры предосторожности
Однако необходимо помнить, что керосин является горючей жидкостью, и обращаться с ним следует с особой осторожностью.
Запрещается проводить обработку в непосредственной близости от открытого огня, электрических розеток и приборов. После завершения обработки рекомендуется проветрить помещение.
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