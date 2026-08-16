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Тараканы разбегутся без оглядки: термоядерное средство отобьет у прусаков желание наносить вам визиты — «морилка» найдется в любом чулане

Опубликовано: 16 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Тараканы разбегутся без оглядки: термоядерное средство отобьет у прусаков желание наносить вам визиты — «морилка» найдется в любом чулане
Тараканы разбегутся без оглядки: термоядерное средство отобьет у прусаков желание наносить вам визиты — «морилка» найдется в любом чулане
Городовой ру
Как избавиться от тараканов

Тараканы являются крайне неприятными соседями, от которых необходимо оперативно избавиться.

Если использование химических средств нежелательно, а традиционные методы демонстрируют низкую эффективность, стоит задуматься о применении альтернативного метода. Средство, о котором пойдет речь, наверняка найдется в вашем хозяйстве.

Все дело в запахе

Речь идет о керосине. Его выраженный запах служит для насекомых сигналом опасности, заставляя их не только избегать обработанных участков, но и стремиться покинуть помещение в кратчайшие сроки.

Инструкция по применению

Достаточно нанести керосин на плинтусы, углы мебели, пол вокруг холодильника, мусорное ведро, а также на края ковров и линолеума. Насекомые оперативно покинут ваш дом в поисках нового убежища.

Меры предосторожности

Однако необходимо помнить, что керосин является горючей жидкостью, и обращаться с ним следует с особой осторожностью.

Запрещается проводить обработку в непосредственной близости от открытого огня, электрических розеток и приборов. После завершения обработки рекомендуется проветрить помещение.

Ранее мы рассказали, как приготовить гель для стирки.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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