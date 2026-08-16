«Я исполнил свою детскую мечту»: почему Юрий Горшков меняет Петербург на Самару

В петербургском «Зените» снова перестановки. Состав сине-бело-голубых покидает Юрий Горшков, который отправляется в Самару.
Горшков: от детской мечты к новому вызову
Защитник Юрий Горшков перебрался в «Зенит» летом 2024 года. Переход казался сказкой. Сам парень честно признался, что исполнил детскую мечту.
Дебютировал он сразу в трофейном матче за Суперкубок против «Краснодара».
За время в Петербурге Юра успел провести 43 матча. Он забил два гола и сделал три голевые передачи. Статистика достойная.
Горшков отправляется в самарские «Крылья Советов». В Петербурге с ним попрощались на теплой ноте и пожелали успехов на поле.
Васильев: в Оренбург за игровой практикой
У 22-летнего Дмитрия Васильева немного другая история. Дима — коренной зенитовец и воспитанник местной академии.
К своим годам он уже собрал солидную коллекцию трофеев. В его копилке есть и золото чемпионата, и Кубок России.
Проблема одна — парень больше сидел на скамейке, чем играл. Для молодого полузащитника это тупик. Прошлый сезон он провел в аренде в «Сочи», где забил три мяча и показал отличный футбол.
Теперь Васильев едет в «Оренбург». Место для него не новое. Дима уже выступал за оренбуржцев.
Почему эти трансферы выгоды всем
В «Зените» сейчас сумасшедшая конкуренция. Особенно в средней линии и защите, где правят бал высокооплачиваемые легионеры. Пробиться сквозь них молодым росcийским парням почти невозможно.
Сидеть в запасе и просто получать зарплату — плохой путь для спортсмена. Переход в «Крылья» и «Оренбург» даст Горшкову и Васильеву главное — игровое время.
А «Зенит» показывает, что готов отпускать игроков туда, где они реально будут полезны.
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