Без Дюрана, но с троикой защитников в атаке: как быстрый гол и расслабленность подставили «Зенит»

Для петербуржцев проигрыш должен сработать, как холодный душ.

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, уступив скромной «Родине». До этого матча петербуржцы шли уверенно и постоянно побеждали.

Казалось, очередные три очка уже в кармане. Но счет на табло шокировал болельщиков. Что это было — случайная ошибка или сигнал о глубоких проблемах чемпиона?

Быстрый гол и лишняя расслабленность

Сценарий матча получился классическим. «Зенит» забил быстрый мяч и мог легко забивать второй. После этого команда просто выключилась.

Как рассказал "Городовому" российский спортивный журналист, комментатор Алексей Андронов, игроки решили, что соперник сломлен и победа придет сама собой.

На «Зенит», как на бессменного чемпиона последних лет, все соперники настраиваются как на последний бой.

Похожая история уже была весной в игре с «Оренбургом». Команда Сергея Семака снова наступила на те же грабли.

"Краснодар играет достаточно серьёзно, сильно. Чемпионское звание. И Зениту надо понимать, что борьба в этом сезоне будет столь же напряжённой, и витать в облаках у него не получится", - отмечает эксперт.

Новички и странные решения тренера

У проблем «Зенита» есть и объективные причины. Состав команды обновляется. Клуб покинул Дюран, на его место пришел новый нападающий Фелипе Аугусто.

Чтобы сыграться и понять требования Семака, новичкам нужно время.

"Меня очень удивили замены Семака. Он выпустил трёх защитников в концовке. Ну, понятно, что кто-то из них выходил для того, чтобы играть в атаке, потому что они большого роста. Но вообще это как-то странно для "Зенита", и даже я бы сказал, несуразно несколько, учитывая все его возможности по игрокам, по селекции", - отмечает журналист.

Есть ли шансы снова стать чемпионом?

Списывать «Зенит» со счетов точно рано. У команды огромный запас прочности и самый сильный состав в лиге.

Это поражение должно сработать как холодный душ. Обычно после таких щелчков по носу «Зенит» собирается и выдает мощную серию без потерь очков.

Ближайшие пару месяцев проблем с настроем у игроков быть не должно. Главное — заземлиться, перестать витать в облаках и уважать любого соперника.

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