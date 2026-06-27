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Последние тёплые дни: синоптики назвали дату, когда погода резко изменится

Опубликовано: 27 июня 2026 09:34
 Проверено редакцией
Последние тёплые дни: синоптики назвали дату, когда погода резко изменится
Последние тёплые дни: синоптики назвали дату, когда погода резко изменится
Legion-Media
Погода готовит новый сюрприз.

Конец июня принесет жителям разных регионов России настоящие погодные качели.

Приморский край: сначала жара, затем фронт с дождями

Начало новой недели в Приморье пройдёт под влиянием антициклона, сообщает "Примпогода". Осадков практически не ожидается, а погода будет спокойной и солнечной.

Ночью температура составит от +11 до +16 градусов, а в отдельных районах северо-востока может опускаться до +5…+10 градусов. Днём воздух прогреется до +24…+29 градусов.

Во вторник в регион подойдет атмосферный фронт хабаровского циклона. На северо-востоке местами пройдут дожди, но жара только усилится. В континентальных районах ожидается до +25…+32 градусов, на побережье — +18…+24.

Во Владивостоке всю неделю сохранится преимущественно облачная погода без осадков. По ночам ожидается +12…+15 градусов. Самым тёплым днём станет вторник — до +18…+22 градусов, а в понедельник и среду воздух прогреется до +16…+21.

Москва: сначала комфортное тепло, затем почти летняя жара

В столице выходные пройдут спокойно. В субботу, 28 июня, ожидается переменная облачность, ночью +13…+15 градусов, днём +21…+23.

В воскресенье температура немного повысится до +22…+24 градусов. Местами возможен небольшой дождь и гроза.

Настоящий скачок температуры произойдет в понедельник, 30 июня. Воздух прогреется сразу до +28…+30 градусов. Осадки маловероятны и будут кратковременными.

Санкт-Петербург: после жары придет заметное похолодание

В субботу Северная столица окажется в числе самых тёплых городов страны. При малооблачной погоде воздух прогреется до +26…+28 градусов, сообщает портал "Метеовести".

Однако уже в воскресенье температура снизится до +21…+23 градусов. Возможен небольшой дождь.

В понедельник существенного потепления не ожидается. Несмотря на прояснения, днём будет всего +22…+24 градуса, местами также возможны кратковременные осадки.

Ранее мы выкладывали обновлённый список безопасных мест для купания в Петербурге и области.

Автор:
Александр Асташкин
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