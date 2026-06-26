Безымянное озеро и «приозерская тройка»: обновленный список безопасных мест для купания в Петербурге и области

Всего четыре водоема безопасны для купания.

Лето в самом разгаре, но с купанием в Петербурге и области в этом году всё непросто. Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти проверил пляжи, и результаты, честно говоря, не радуют.

Несмотря на то, что в выходные обещают потепление, нужно быть осторожнее.

Вот краткий гид: где можно зайти в воду, а куда лучше не соваться, если не хотите провести остаток отпуска в больнице.

Петербург: один-единственный счастливчик

В черте города проверили 24 пляжа. И только один из них прошёл проверку на чистоту.

Можно купаться: озеро Безымянное (Красносельский район).

Нельзя: все остальные популярные места. В «чёрный список» попали Суздальские озёра, Ольгинский пруд, река Ижора и весь Курортный район (Сестрорецк, Комарово, Зеленогорск).

Финский залив в этом году проверку провалил — вода там не соответствует санитарным нормам.

Ленобласть: едем в Приозерский район

В области ситуация чуть лучше, но за чистой водой придётся проехать подальше от города. Все три безопасных пляжа сосредоточены в одном направлении.

Чистые озёра:

Ратное (п.г.т. Кузнечное);

Отрадное (п. Плодовое);

Снетковское (п. Ларионово).

Опасные зоны: Ладожское озеро (Осиновец, Коккорево), берег в Выборге, Вуокса и река Волхов. Там нашли превышение по микробам.

Чем можно заразиться?

Список неприятный. Если случайно глотнуть грязной воды, можно поймать:

кишечную палочку (привет, отравление);

гепатит А;

энтеровирус;

паразитов.

Совет: Ситуация меняется каждую неделю. Дожди могут испортить показатели даже в чистом озере, а течение — наоборот, очистить пляж.

Следите за обновлениями, но пока — держим курс на Красносельский и Приозерский районы!

Ранее «Городовой» рассказывал, какая температура воды в водоемах Петербурга и области.