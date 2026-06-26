Безымянное озеро и «приозерская тройка»: обновленный список безопасных мест для купания в Петербурге и области

Лето в самом разгаре, но с купанием в Петербурге и области в этом году всё непросто. Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти проверил пляжи, и результаты, честно говоря, не радуют.
Несмотря на то, что в выходные обещают потепление, нужно быть осторожнее.
Вот краткий гид: где можно зайти в воду, а куда лучше не соваться, если не хотите провести остаток отпуска в больнице.
Петербург: один-единственный счастливчик
В черте города проверили 24 пляжа. И только один из них прошёл проверку на чистоту.
Можно купаться: озеро Безымянное (Красносельский район).
Нельзя: все остальные популярные места. В «чёрный список» попали Суздальские озёра, Ольгинский пруд, река Ижора и весь Курортный район (Сестрорецк, Комарово, Зеленогорск).
Финский залив в этом году проверку провалил — вода там не соответствует санитарным нормам.
Ленобласть: едем в Приозерский район
В области ситуация чуть лучше, но за чистой водой придётся проехать подальше от города. Все три безопасных пляжа сосредоточены в одном направлении.
Чистые озёра:
- Ратное (п.г.т. Кузнечное);
- Отрадное (п. Плодовое);
- Снетковское (п. Ларионово).
Опасные зоны: Ладожское озеро (Осиновец, Коккорево), берег в Выборге, Вуокса и река Волхов. Там нашли превышение по микробам.
Чем можно заразиться?
Список неприятный. Если случайно глотнуть грязной воды, можно поймать:
- кишечную палочку (привет, отравление);
- гепатит А;
- энтеровирус;
- паразитов.
Совет: Ситуация меняется каждую неделю. Дожди могут испортить показатели даже в чистом озере, а течение — наоборот, очистить пляж.
Следите за обновлениями, но пока — держим курс на Красносельский и Приозерский районы!
Ранее «Городовой» рассказывал, какая температура воды в водоемах Петербурга и области.