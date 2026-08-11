Ванна белая как снег: 2 капли на тряпку и протираю 1 раз - точно есть в аптечке

Новости по теме

0,5 стакана на стенки — и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины — сверкает даже в темноте

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Краны в ванной засияют ярче бриллиантов: отмыть налет можно в два счета и без применения дорогой химии – лайфхак

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Лоток стиральной машины сияет — паста из перекиси, соды и мыла за 30 минут удаляет налёт и не портит детали

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1/2 стакана на стенки — и ванна станет белее первого снега: ни налета, ни ржавчины — сверкает даже в темноте

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Липкий жирный налёт на кухне исчезает за 5 минут: смешиваю 2 ложки с жидким мылом — и шкафы сияют, без соды и уксуса

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