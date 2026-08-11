800 кг конфиската, 4% брака и крем без холода: что показали масштабные проверки выпечки в Петербурге

Изъято более 800 килограммов кондитерских и хлебобулочных изделий.

Свежий хлеб и вкусный торт к чаю — привычные радости жизни. Но всегда ли безопасна выпечка на наших полках?

Роспотребнадзор подвел итоги масштабной проверки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Что показали анализы в лабораториях?

Эксперты проверили больше 2700 проб хлеба и сладостей. Главная хорошая новость: никакой радиации, токсичных элементов и ГМО в продуктах не нашли. В целом местная продукция безопасна.

Однако нарушения все же есть:

Проблемы со свежестью и составом. Чаще всего они встречались в кондитерских изделиях. Около 4,4% проверенных тортов и пирожных не прошли проверку по физико-химическим показателям.

Чаще всего они встречались в кондитерских изделиях. Около 4,4% проверенных тортов и пирожных не прошли проверку по физико-химическим показателям. Микробы и бактерии. В 1,1% кондитерских изделий и в 0,6% хлеба нашли микробиологические нарушения.

В итоге санврачи забраковали и изъяли из магазинов 162 партии товара. Это более 800 килограммов испорченной или неправильно промаркированной продукции. Всех виновных штрафовали.

Почему домашние торты из соцсетей — это риск

Отдельно Роспотребнадзор предостерег от покупки сладостей у домашних кондитеров через соцсети. Речь про частников без регистрации ИП.

Покупать у них красивый торт «на заказ» — всегда лотерея. И вот почему:

Нет контроля. В отличие от фабрик, домашние кухни никто не проверяет.

В отличие от фабрик, домашние кухни никто не проверяет. Неизвестно качество продуктов. Вы не знаете, из каких яиц и масла сделан крем.

Вы не знаете, из каких яиц и масла сделан крем. Скрытые инфекции. У домашнего мастера может не быть медицинской книжки. В нестерильных условиях легко подхватить кишечную палочку или сальмонеллез.

У домашнего мастера может не быть медицинской книжки. В нестерильных условиях легко подхватить кишечную палочку или сальмонеллез. Аллергены. На домашней кухне трудно избежать попадания следов орехов или глиадина в тесто, если вы заказываете гипоаллергенный торт.

Если вы отравитесь таким тортом, привлечь продавца к ответственности будет очень сложно.

Чем еще опасен некачественный крем?

Кондитерские изделия — идеальная среда для размножения бактерий. Скоропортящиеся кремы (на сливочном масле, сметане или заварные) без холода портятся за считанные часы.

Кроме риска отравления, специалисты напоминают и про банальный вред для здоровья. Избыток сахара и транжиров в десертах ведет к сбоям в обмене веществ, лишнему весу и сахарному диабету.

Как уберечь себя от отравления: 4 простых правила

Чтобы выпечка приносила только удовольствие, придерживайтесь простых советов:

Покупайте только в официальных точках. В сетевых магазинах и крупных пекарнях соблюдают санитарные нормы и следят за холодильниками. Проверяйте температуру. Торты и пирожные с кремом должны храниться при температуре от +2 до +6 °C. Если десерт стоит на обычной теплой полке — не берите его. Читайте этикетку. На упаковке должны быть дата производства, четкий срок годности, состав и адрес производителя. Оценивайте внешний вид. Заветренный крем, расслоившаяся глазурь или странный запах — поводом отказаться от покупки.

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