Завтрак с кишечной палочкой: почему 7 из 10 пачек масла в Петербурге оказались опасны

Проверку прошла только ряженка.

В магазинах Петербурга прошла большая проверка молочных продуктов. Результаты заставляют задуматься: то, что мы мажем на хлеб утром, часто вообще нельзя называть маслом.

Эксперты из лаборатории «ПЕТЭКС» проверили популярные товары и выяснили, что качество сильно «хромает», сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.

Масло — главный аутсайдер

Самая печальная ситуация сложилась со сливочным маслом. Почти 70% всех проверенных пачек провалили экзамен.

Особенно плохо дела обстоят с маслом жирностью 82,5%. Из 10 образцов сразу 7 оказались бракованными.

В большинстве случаев это был наглый фальсификат: производители заменяли дорогой молочный жир дешевым растительным (пальмовым или кокосовым).

Но это полбеды. В некоторых пачках нашли плесень, дрожжи и опасные бактерии.

Масло 72,5% тоже не порадовало. В трех пачках из десяти нашли не только растительные жиры, но и кишечную палочку.

Что еще попало в «черный список»?

Проблемы нашли не только в масле:

Питьевое молоко и йогурты: эксперты обнаружили слишком много микробов.

эксперты обнаружили слишком много микробов. Сгущенка: здесь производители схитрили с пищевой ценностью и тоже допустили ошибки в чистоте производства.

здесь производители схитрили с пищевой ценностью и тоже допустили ошибки в чистоте производства. Ряженка: единственный продукт, который прошел проверку на «отлично». Все 10 образцов оказались качественными и безопасными.

Почему качество падает?

Продажи продуктов в Петербурге выросли почти на 7%. Казалось бы, это хорошо. Но на деле производители в погоне за объемами и прибылью начинают экономить на сырье.

Пока спрос растет, на полки под видом качественного продукта часто попадает опасный суррогат.

Все данные о нарушителях уже передали в Роспотребнадзор. Магазины и заводы получили предупреждения, но покупателям стоит быть начеку.

Как проверить масло дома?

Пока надзорные органы разбираются с производителями, вот несколько простых способов проверить масло самостоятельно:

Кипяток. Бросьте кусочек масла в стакан с горячей водой. Настоящее масло быстро растворится и даст ровную желтую пленку сверху. Фальсификат будет плавать хлопьями или просто осядет на дно. Заморозка. Положите масло в морозилку на пару часов. Натуральный продукт при попытке отрезать кусок будет крошиться и ломаться. Подделка (маргарин) будет резаться плавно и мягко. Сковорода. Если при растапливании на сковороде появляется белая пена или странная вода — в составе точно есть растительные добавки.

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