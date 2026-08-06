Завтрак с кишечной палочкой: почему 7 из 10 пачек масла в Петербурге оказались опасны

В магазинах Петербурга прошла большая проверка молочных продуктов. Результаты заставляют задуматься: то, что мы мажем на хлеб утром, часто вообще нельзя называть маслом.
Эксперты из лаборатории «ПЕТЭКС» проверили популярные товары и выяснили, что качество сильно «хромает», сообщили в пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города.
Масло — главный аутсайдер
Самая печальная ситуация сложилась со сливочным маслом. Почти 70% всех проверенных пачек провалили экзамен.
Особенно плохо дела обстоят с маслом жирностью 82,5%. Из 10 образцов сразу 7 оказались бракованными.
В большинстве случаев это был наглый фальсификат: производители заменяли дорогой молочный жир дешевым растительным (пальмовым или кокосовым).
Но это полбеды. В некоторых пачках нашли плесень, дрожжи и опасные бактерии.
Масло 72,5% тоже не порадовало. В трех пачках из десяти нашли не только растительные жиры, но и кишечную палочку.
Что еще попало в «черный список»?
Проблемы нашли не только в масле:
- Питьевое молоко и йогурты: эксперты обнаружили слишком много микробов.
- Сгущенка: здесь производители схитрили с пищевой ценностью и тоже допустили ошибки в чистоте производства.
- Ряженка: единственный продукт, который прошел проверку на «отлично». Все 10 образцов оказались качественными и безопасными.
Почему качество падает?
Продажи продуктов в Петербурге выросли почти на 7%. Казалось бы, это хорошо. Но на деле производители в погоне за объемами и прибылью начинают экономить на сырье.
Пока спрос растет, на полки под видом качественного продукта часто попадает опасный суррогат.
Все данные о нарушителях уже передали в Роспотребнадзор. Магазины и заводы получили предупреждения, но покупателям стоит быть начеку.
Как проверить масло дома?
Пока надзорные органы разбираются с производителями, вот несколько простых способов проверить масло самостоятельно:
- Кипяток. Бросьте кусочек масла в стакан с горячей водой. Настоящее масло быстро растворится и даст ровную желтую пленку сверху. Фальсификат будет плавать хлопьями или просто осядет на дно.
- Заморозка. Положите масло в морозилку на пару часов. Натуральный продукт при попытке отрезать кусок будет крошиться и ломаться. Подделка (маргарин) будет резаться плавно и мягко.
- Сковорода. Если при растапливании на сковороде появляется белая пена или странная вода — в составе точно есть растительные добавки.
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