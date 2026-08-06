Ремонт продлен: почему 11 километров КАД останутся «бутылочным горлышком» до 15 ноября

1 сентября дорога не откроется.

Плохие новости для тех, кто привык гонять по северному участку Кольцевой. Дорожники расстроили петербуржцев: внешнее кольцо КАД не откроют к сентябрю, как обещали раньше.

Сроки сдвинули почти на два с половиной месяца.

Забываем про 1 сентября

Изначально нам обещали, что к началу учебного года — самому «пробочному» времени — дорогу освободят. Но планы изменились.

Теперь строители называют новую дату: 15 ноября, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

До этого дня участок внешнего кольца от развязки с ЗСД до Приморского шоссе (с 0-го по 11-й километр) останется закрытым.

Почему всё так медленно?

Причина уважительная, но от этого не легче. Дорожники не просто меняют асфальт, а фактически перестраивают трассу. Этот узкий отрезок расширяют до шести полос.

Нужно переделывать основание, переносить коммуникации и задействовать кучу тяжелой техники. Сделать это по-быстрому, не нарушая технологий, просто не получается.

Как едем сейчас

Сейчас на этом участке творится «бутылочное горлышко». Весь поток машин с внешнего кольца перекинули на внутреннее.

В итоге вместо полноценной скоростной трассы мы имеем всего по одной полосе в каждую сторону.

Временное закрытие на Парашютной

Вдобавок к основной стройке, дорожники решили подлатать съезд на Парашютную улицу. С 23:00 7 августа до 04:00 10 августа съехать с внутреннего кольца КАД на Парашютную будет нельзя.

Там будут убирать глубокую колею, которая уже стала опасной для легковушек.

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