Город 228 причалов: почему в Петербурге теперь проще арендовать сапборд, чем столик в кафе

Жители России массово скупают сапы.

Если вам кажется, что в последние пару лет на каждом городском пруду или речке людей с веслами стало больше, чем уток — вам не кажется.

По данным сервиса 2ГИС, рынок проката сапбордов и байдарок в крупных городах вырос на внушительные 55%, сообщает ТАСС. И, похоже, это только начало.

Петербург — водная столица, Москва — в погоне

Лидером «заплыва» предсказуемо стал Санкт-Петербург. Здесь работает 228 точек проката.

Каналы города идеально подходят для неспешных прогулок, а знаменитый фестиваль «Фонтанка SUP» уже собирает по 11 тысяч участников за раз. Это превратилось в настоящий карнавал на воде.

Москва идет следом — 164 локации. Даже в Сибири тренд прижился: Красноярск замкнул тройку лидеров (71 точка), обогнав многие южные города.

Всего же в миллионниках работает почти тысяча легальных прокатов.

Сколько стоит удовольствие?

Цены кусаются несильно, но разброс по стране есть. В среднем за два часа катания просят около 1400 рублей.

Самая дорогая вода: в Москве. За сеанс придется отдать около 2000 рублей.

в Москве. За сеанс придется отдать около 2000 рублей. Самый бюджетный вариант: в Уфе. Там можно уложиться в 1000 рублей.

Популярность объясняется просто: покупка своей доски — это хлопоты с хранением и перевозкой. Прокат же позволяет просто прийти на пляж, взять инвентарь и через пять минут уже наслаждаться видом.

Почему это стало так популярно?

Кроме сухой статистики, есть еще несколько причин, почему мы все «подсели» на сапы:

Низкий порог входа. Чтобы поехать на сапе, не нужно быть атлетом. Десять минут инструктажа — и вы уже стоите на доске. Эстетика для соцсетей. Сапборд — это идеальный реквизит для фото. Рассветы и закаты на воде выглядят в кадре на миллион. Доступный фитнес. Работают все мышцы-стабилизаторы, но вы этого почти не замечаете, любуясь пейзажами. Йога и свидания. В моду вошли новые форматы: на досках теперь занимаются йогой, проводят корпоративы и даже устраивают романтические ужины посреди озера.

Так что, если вы еще не пробовали — сейчас самое время. Главное, не забудьте спасательный жилет и крем от загара!

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