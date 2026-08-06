Два пути в одной «трубе»: щит «Надежда» закончил прогулку под Каменкой и готов передать смену строителям

Огромный проходческий щит с символичным именем «Надежда» закончил свою работу под землей на новом участке зеленой ветки.
«Надежда» вышла на свет
С начала 2024 года мощная машина прокладывала путь под Приморским районом. За это время «Надежда» прошла 4,6 километра.
Это не обычный узкий тоннель, а широкий — двухпутный. То есть по нему поезда в обе стороны будут ездить в одном «зале», а не в разных, как мы привыкли на старых станциях.
На днях щит финишировал — он вышел в специальный котлован между проспектом Королёва и Парашютной улицей. Свою задачу по бурению на этом отрезке гигант выполнил.
Что происходит на будущей станции «Богатырская»?
Пока щит шел под землей, на поверхности тоже не скучали. На месте будущей станции «Богатырская» вовсю копают огромную яму — котлован.
Строители используют технологию «стена в грунте». Сначала по периметру будущей станции делают мощный бетонный забор под землей, а потом выгребают изнутри лишнюю землю.
Сейчас там укрепляют стенки стальными распорками, чтобы ничего не обвалилось. Именно здесь в будущем появятся эскалаторы и сама платформа.
Что дальше?
То, что тоннель готов — это здорово, но это еще не конец. Теперь пустой бетонный коридор нужно превратить в настоящую железную дорогу:
- Проложить километры кабелей и труб.
- Установить системы вентиляции и связи.
- Уложить рельсы.
- Настроить всю автоматику.
Работы впереди еще много, но главный и самый сложный этап — проходка под землей — уже позади. Метро становится реальностью, а не просто точкой на карте планировок.
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