Две шахты для одной станции: станет ли «Театральная» первой глубокой платформой с лифтом «в пол»

"Театральная" обещает стать особенной станцией в петербургском метро.

Станция «Театральная» — настоящий «призрак» петербургской подземки. Поезда уже давно пролетают её без остановки, а жители города годами ждут открытия выхода.

Но, кажется, ожидание того стоит. В Смольном намекнули: «Театральная» может стать первой в городе по-настоящему глубокой станцией, куда можно будет спуститься на лифте прямо к поездам.

Такого еще не было

Петербургское метро — одно из самыз глубоких в мире по средним показателям. У нас есть станции-гиганты, вроде «Адмиралтейской», но ни на одной из них нет лифта до самой платформы.

Обычно лифты ставят на мелких станциях. А вот на глубине 50+ метров мы привыкли видеть только бесконечные эскалаторы. «Театральная» (глубина 55 метров) обещает сломать этот стереотип.

Загадочный «коридор МГН»

Откуда пошли слухи про лифт? Все дело в документах на сайте госзакупок. Там ищут тех, кто проверит почву на месте будущего выхода.

В бумагах мелькает фраза: «коридор для МГН». Расшифровывается это скучно — «маломобильные группы населения».

Но на человеческом языке это означает одно: инвалидам на колясках и мамам с тяжелыми колясками не придется вызывать спецслужбу метро, чтобы их на руках спускали по лестницам.

Скорее всего, их повезет лифт, пишет "КП" со ссылкой на транспортного инженера, автора проекта «Человек метро» Дмитрия Графова

Две шахты лучше одной

У «Театральной» интересная судьба. У нее уже есть одна шахта — прямо у Мариинского театра. Сейчас это просто стеклянный павильон для эвакуации. Но основной выход сделают в другом месте — на площади Темирканова.

Строить будут новую шахту, глубокий колодец диаметром 6 метров. Эксперты говорят: это идеальное место, чтобы поставить подъемник.

Использовать старую шахту нельзя — там уже ездят поезда в сторону «Горного института», и мешать движению никто не даст.

Когда ждать?

Пока это только планы и изыскания. Проектировщики еще должны решить, как именно вписать лифт в конструкцию станции. Но сам факт, что об этом заговорили на уровне документов, дает надежду.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на улице Декабристов начинают поиск места для станции метро «Театральная».