Народные приметы на 6 августа: что нельзя делать в день Бориса и Глеба

В день Бориса и Глеба: запрещены новые дела, долги и ссоры, а полевая работа откладывается из-за гроз.

6 августа — день, когда небо переставало быть другом: в народе его звали Паликопной, потому что молнии то и дело поджигали сено в копнах. Работа в поле в этот день была под строгим запретом — говорили: «за хлеб не берися». Вместо этого занимались домом: собирали ягоды, вязали веники, а вечером собирались всей семьёй за столом. День святых Бориса и Глеба был временем тишины, заботы о близких и мирных хлопот, пишет "Аргументы и Факты".

Почему день называли Паликопной

В августе небо часто полыхало грозами, и молнии то и дело поджигали сено в копнах. Поэтому название у дня было грозным — Паликопна. Крестьяне говорили: «На Глеба и Бориса за хлеб не берися» — и не выходили в поле. Вместо этого женщины с детьми собирали ягоды и сушили их на зиму, заготавливали берёзовые веники. А вечером вся семья садилась за стол — с пирогами и песнями.

Святые, которые выбрали смирение, а не бой

Борис и Глеб — младшие сыновья князя Владимира, и их судьба стала трагедией на крови. После смерти отца их старший брат Святополк решил устранить всех, кто мог претендовать на престол. Борис мог бы собрать войско — и не стал. «Не подниму руки на брата», — сказал он и принял смерть на реке Альте.

Глеб, узнав о случившемся, пошёл той же дорогой, не оказав сопротивления. Их подвиг не в силе оружия, а в силе духа: смирение и верность заповедям оказались выше княжеских распрей. Позже Ярослав Мудрый разбил Святополка, а Бориса и Глеба причислили к лику святых — первых на Русской земле.

Что запрещалось в этот день

Запретов было много, и их соблюдали строго:

Не начинали новых дел — верили, что всё провалится.

Не смотрели на молнию — чтобы не ослепнуть.

Окна и двери держали закрытыми — чтобы нечисть не проникла в дом.

Избегали ссор — помириться потом будет трудно.

В долг не брали и не давали — чтобы не навлечь болезней.

И не отказывали в помощи — чтобы самому не остаться без поддержки.

Что можно и как предсказывали погоду

День располагал к неторопливому ритму. В кругу семьи, за тихими заботами, — вот как стоило провести это время. Хорошей приметой считалось пересчитать деньги до восхода солнца, а ещё лучше — закрыть все долги до того, как поднимется солнце. Считалось, что любое доброе дело, совершённое в этот день, возвращается сторицей. А ещё в этот день пристально следили за небом — оно подсказывало, каким будет конец лета:

Если с утра шёл дождь, день обещал быть ясным.

Солнце предвещало холодную зиму, а дождь — снежную и мягкую.

Роса, задержавшаяся до полудня, — к грозе.

Ветер с юга — к ненастью.

Птицы на воде — к дождю.

А если в этот день случалось полнолуние, считалось, что такая погода продержится до самого конца августа.

Вывод

Это день, когда народная память о святых Борисе и Глебе соединилась с крестьянским страхом перед грозами. Запреты этого дня учили осторожности, уважению к семье и природе. Приметы помогали предсказать погоду на остаток лета. В этой смеси веры и житейской мудрости — сама суть народного календаря.

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