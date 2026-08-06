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Почти как в 1912-м: Петербург пережил четвертую самую жаркую ночь в своей истории

Опубликовано: 6 августа 2026 13:35
 Проверено редакцией
Почти как в 1912-м: Петербург пережил четвертую самую жаркую ночь в своей истории
Почти как в 1912-м: Петербург пережил четвертую самую жаркую ночь в своей истории
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Теплее было только в 2014 году.

В Петербург пришла настоящая субтропическое тепло. Ночь на 6 августа стала одной из самых жарких в истории метеонаблюдений города, рассказал гланвый синоптик Петербурга Александр Колесов.

Почти рекорд

В самом центре Петербурга столбики термометров не опустились ниже +19,2 градуса. Это очень много. Для сравнения: обычно в это время по ночам у нас около +14…+15 градусов.

Такая же теплая ночь была ровно год назад. В итоге нынешний результат занял почетное четвертое место в топе самого «жаркого» шестого августа за последние сто с лишним лет.

Когда было еще жарче?

История помнит и более экстремальные ночи. Вот тройка лидеров:

  1. 2014 год: настоящий рекорд — тогда было +20,6 градуса.
  2. 1912 год: даже сто лет назад случались аномалии (+20,2).
  3. 1994 год: было чуть теплее, чем сейчас (+19,4).

Почему в городе так душно?

Во всем виноваты облака и «эффект одеяла». Вечером земля начинает отдавать тепло, накопленное за день. Но плотные тучи не пускают его в космос, возвращая обратно к домам и тротуарам.

Кстати, в Ленобласти было куда свежее. В окрестностях города температура упала до комфортных +15, а в центре Петербурга раскаленный асфальт и плотная застройка продолжали «жарить» до самого утра.

Что ждать от сегодняшнего дня?

День обещает быть по-настоящему летним. В центре уже сейчас стабильные +25 градусов. Можно смело планировать прогулки, но есть один нюанс.

Атмосферное давление начинает падать. Это значит, что к вечеру небо может нахмуриться. Ожидаются короткие, но бодрые дожди.

Так что, если собираетесь гулять долго, захватите зонт — он может пригодиться так же внезапно, как и желание включить кондиционер.

Ранее «Городовой» рассказывал, какие сюрпризы готовит погода Петербургу.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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