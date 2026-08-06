От острых ножей до сладкой выпечки: из чего складывается кулинарный быт в Северной столице

Исследование «Авито» показало, что кухня в петербургской квартире — это не просто место для чайника, а настоящий «цех» по производству кулинарных шедевров, пишет "Петербургский дневник".
Кто главный на кухне?
В Петербурге готовят почти все. При этом 46% жителей делают это каждый день. Ожидаемо, что женщины стоят у плиты чаще — 62% из них готовят ежедневно.
Мужчины пока отстают (38%), но их подход к делу заслуживает внимания.
Интересно, что вкусы сильно зависят от пола и возраста:
- Мужчины — главные по мясу, рыбе и сытным завтракам.
- Женщины чаще выбирают легкие салаты, птицу и выпечку.
- Молодежь (до 24 лет) обожает Италию: их фавориты — паста и пицца. А еще они те еще сладкоежки и часто пекут десерты.
Что скупают петербуржцы
База любого дома — кастрюли и сковородки. Их покупает каждый второй. На втором месте — мелкая бытовая техника: блендеры, мультиварки и кофемашины.
Третье место заняли контейнеры для еды.
Есть и чисто мужские, и женские покупки:
- Мужчины обычно идут за качественными ножами.
- Женщины ищут формы для выпечки и красивые органайзеры, чтобы навести порядок на полках.
Почему мы тратим деньги на гаджеты?
Главный двигатель торговли — желание упростить себе жизнь. 30% петербуржцев покупают новую технику, чтобы тратить на готовку меньше времени.
Еще четверть просто меняет старое и сломанное на новое.
Магия рекламы
Оказывается, мы очень доверчивы. 60% горожан признались: реклама реально влияет на их выбор. Если мы видим стильный гриль или набор тарелок в интернете, велик шанс, что они окажутся в корзине.
Чаще всего «вкусную» рекламу петербуржцы находят на маркетплейсах и сайтах объявлений. Для каждого шестого молодого человека реклама — это вообще главный повод купить вещь.
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