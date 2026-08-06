Городовой / Новости Петербурга / От острых ножей до сладкой выпечки: из чего складывается кулинарный быт в Северной столице
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Всплеск на 40%: в Петербурге и Ленобласти люди стали пропадать пугающе часто Новости Петербурга
Куда поехать осенью 2026 года - виза не понадобится: названы самые популярные варианты Полезное
Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов Новости Петербурга
Герани в августе – первым делом: 1 чайная ложка на горшок — сухие палки и молодые черенки цветут наперегонки круглый год Полезное
Собака сразу ложится на ваше место, когда вы уходите - дело не только в тепле Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

От острых ножей до сладкой выпечки: из чего складывается кулинарный быт в Северной столице

Опубликовано: 6 августа 2026 14:25
 Проверено редакцией
От острых ножей до сладкой выпечки: из чего складывается кулинарный быт в Северной столице
От острых ножей до сладкой выпечки: из чего складывается кулинарный быт в Северной столице
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru
Жители Северной столицы все чаще выбирают домашнюю еду вместо походов в кафе

Исследование «Авито» показало, что кухня в петербургской квартире — это не просто место для чайника, а настоящий «цех» по производству кулинарных шедевров, пишет "Петербургский дневник".

Кто главный на кухне?

В Петербурге готовят почти все. При этом 46% жителей делают это каждый день. Ожидаемо, что женщины стоят у плиты чаще — 62% из них готовят ежедневно.

Мужчины пока отстают (38%), но их подход к делу заслуживает внимания.

Интересно, что вкусы сильно зависят от пола и возраста:

  • Мужчины — главные по мясу, рыбе и сытным завтракам.
  • Женщины чаще выбирают легкие салаты, птицу и выпечку.
  • Молодежь (до 24 лет) обожает Италию: их фавориты — паста и пицца. А еще они те еще сладкоежки и часто пекут десерты.

Что скупают петербуржцы

База любого дома — кастрюли и сковородки. Их покупает каждый второй. На втором месте — мелкая бытовая техника: блендеры, мультиварки и кофемашины.

Третье место заняли контейнеры для еды.

Есть и чисто мужские, и женские покупки:

  • Мужчины обычно идут за качественными ножами.
  • Женщины ищут формы для выпечки и красивые органайзеры, чтобы навести порядок на полках.

Почему мы тратим деньги на гаджеты?

Главный двигатель торговли — желание упростить себе жизнь. 30% петербуржцев покупают новую технику, чтобы тратить на готовку меньше времени.

Еще четверть просто меняет старое и сломанное на новое.

Магия рекламы

Оказывается, мы очень доверчивы. 60% горожан признались: реклама реально влияет на их выбор. Если мы видим стильный гриль или набор тарелок в интернете, велик шанс, что они окажутся в корзине.

Чаще всего «вкусную» рекламу петербуржцы находят на маркетплейсах и сайтах объявлений. Для каждого шестого молодого человека реклама — это вообще главный повод купить вещь.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Петербург едут за гастронамическим удовольствием.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью