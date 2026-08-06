Суд может отдать бывшему супругу больше половины имущества - вот в каких случаях

Споры о разделе имущества и долгов при разводе всё чаще выходят за рамки простого деления пополам. Суды смотрят не только на чеки и договоры, но и на бытовые детали — от ухода за детьми до даты, когда супруги фактически перестали жить вместе.
Что влияет на распределение долей
По Семейному кодексу имущество делят поровну, но суд вправе отойти от этого правила, отмечает источник. Например, если с одним из супругов остаются несовершеннолетние дети или если кто-то тратил общие деньги недобросовестно.
Важным фактором становится и реальный вклад в семейный бюджет: учитываются не только прямые доходы, но и ведение хозяйства, уход за близкими, а также добрачные средства, вложенные в покупку жилья.
Как защитить свои интересы: практичные шаги
- Соберите документы, подтверждающие вложения: договоры купли-продажи, дарения, выписки, чеки, квитанции — всё, что доказывает происхождение средств.
- Зафиксируйте дату прекращения совместной жизни: подойдут договор аренды, переписка, показания свидетелей, снятие с регистрации.
- Рассмотрите возможность мирового соглашения: это помогает избежать новых конфликтов и экономит время и нервы.
- При риске продажи имущества без согласия подавайте ходатайство об обеспечительных мерах — например, об аресте недвижимости.
Личный опыт автора
Знакомая долго доказывала, что часть денег на квартиру дала её мама — в итоге суд учёл вклад и долю скорректировали. Другая подруга подписала брачный договор в первые месяцы после родов — позже поняла, что условия были невыгодными. Теперь советую всем заранее обсуждать имущественные вопросы и не откладывать сбор бумаг.
Вывод
Судебная практика всё чаще опирается на совокупность обстоятельств, а не на формальное равенство долей. Грамотная подготовка документов и готовность к компромиссу заметно снижают риски затяжных споров.
Лучший способ избежать конфликтов — заранее зафиксировать договорённости, но делать это осознанно и при юридической поддержке.
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