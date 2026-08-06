Если облысели куры — срочно: добавила 1 гр. в корм — спасла любимых несушек от больших проблем

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Перевел кур на весенний рацион – а они мне устроили яичный "коллапс": план питания на день для увеличения яйценоскости

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Эти витамины стоит включить в рацион: в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как без вреда для организма пережить холода

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Добавили в подстилку опилки и БАД – куры устраивают соревнования по яйценоскости: птицы здоровые и веселые

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Картофельные гнёзда с мясом: не котлеты и не запеканка — новинка в моём рационе

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Для повышения яйценоскости несушкам - обязательно: 2 ложки в корм - и яиц тьма-тьмущая, несутся каждый день

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