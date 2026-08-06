Если облысели куры — срочно: добавила 1 гр. в корм — спасла любимых несушек от больших проблем

Алопеция у кур – это патологическое состояние, характеризующееся частичной или полной потерей перьевого покрова без последующего естественного восстановления. Изначально заболевание проявляется облысением в области спины и хвоста, затем распространяется на голову и грудь.
В случае игнорирования первичных симптомов алопеции процесс потери оперения и пуха прогрессирует, охватывая все участки тела птицы, что может привести к полному облысению.
Почему не стоит медлить
Эксперт канала «Курочка» подчеркнул недопустимость игнорирования проблемы. Алопеция может привести к ослаблению иммунной системы птиц, ухудшению их общего состояния и, как следствие, негативно сказаться на показателях яйценоскости.
Причины алопеции
Одной из распространенных причин потери оперения у кур является несбалансированный рацион. В связи с этим, в летний период важно обеспечить несушек необходимыми витаминами. Наибольшее количество полезных веществ содержится в зеленой массе.
Как спасти ситуацию
Тем не менее, при выраженных признаках алопеции данных мер недостаточно. Эксперт рекомендует использовать глауберову соль для восстановления перьевого покрова птиц. Это средство также эффективно для профилактики заболевания.
Препарат доступен в ветеринарных аптеках. Его нужно регулярно добавлять в корм несушкам.
Рекомендуемая суточная доза для одной взрослой птицы не должна превышать 1 грамма. По словам эксперта, курс лечения необходимо продолжать до полного восстановления оперения.
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