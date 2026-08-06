Как я заказываю в ресторане, чтобы не переплачивать - чек-лист от шефа

В ресторане цена блюда редко отражает только стоимость продуктов — в неё зашиты аренда, зарплаты и маркетинг. Меню — это продуманный инструмент продаж, и, если знать его логику, можно выбирать осознанно.
Где прячутся самые высокие наценки
«Золотой треугольник» — центр страницы и верхние углы — это зона самых прибыльных позиций. Туда ставят блюда с максимальной наценкой, чтобы гость заметил их первым делом. Об этом сообщает автор канала "Шеф Влад" (18+).
Фото в меню, выделение рамкой или жирным шрифтом — почти всегда сигнал: ресторану важно это продать. То же касается формулировок вроде «Рекомендуем» или «Авторское блюдо от шефа»: нередко за красивым названием скрывается простая себестоимость и большая маржа.
Практичные советы: как выбирать без переплат
- Избегайте блюд с расплывчатыми описаниями: «рыба дня» без уточнения вида, «говядина» без класса мраморности — лучше спросить детали.
- Просите заправку к салату отдельно: это контроль над составом и признак свежей сборки блюда.
- Смотрите на базовые позиции: супы, гарниры, паста и ризотто обычно выгоднее по соотношению сытость/цена.
- Не стесняйтесь спецзапросов: «без лука», «соус отдельно» — в нормальном заведении это обычная практика.
Личный опыт автора
Как-то заказала салат с «трюфельной крошкой» — оказалось, это масло с ароматизатором и щепотка дешёвого сыра. С тех пор всегда уточняю состав у официанта. Ещё заметила: если в зале много гостей, а на соседних столах порции выглядят скромнее фото в меню — лучше брать что-то простое. Спокойнее, когда знаешь, за что платишь.
Вывод
Понимание ресторанной логики помогает делать выбор без иллюзий: цена — это не только продукты, но и сервис, атмосфера, маркетинг. Осознанный подход не про тотальную экономию, а про уважение к своему бюджету и право знать, за что платите. Если задавать вопросы и не гнаться за «самым дорогим», ужин будет и вкуснее, и приятнее по чеку.
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