У вас наверняка они есть.
Исследование шло 84 года.
Вместе они уже 35 лет.
25-летняя россиянка замужем за турецким миллирдером.
Она жила в нищете.
Леди знала, как укротить строптивого.
Оценят и взрослые, и дети!
Она сама уже мама.
Это уже четвертая жена.
В ход пошли деревья и времена года.
Родителям не до экзотики.
Покупают всего два продукта.
С кино у нее не сложилось.
А говорят, счастье за деньги не купишь.
Такого от кумира не ожидал никто.
Все дело в семье.
Дело не только в любви.
Скрыть пикантный факт не удалось.
Женщина оказалась страшна в гневе.
Девочка должна родиться в начале ноября.