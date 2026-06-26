Правила семейной ипотеки серьёзно изменят: нововведения коснутся миллионов россиян

Семейную ипотеку в России могут серьезно изменить уже с 1 июля. Согласно проекту новых правил, который попал в руки журналистов "Известий", льготную ставку планируют сохранять только в течение первых 15 лет после оформления кредита.

Как семейная ипотека работает сейчас

Сейчас семейная ипотека выдается под 6% годовых, а государство компенсирует банкам разницу между льготной и рыночной ставкой. Однако новый механизм предполагает ограничение срока такой поддержки.

Если изменения утвердят, спустя 15 лет ставка по кредиту может вырасти до уровня "ключевая ставка плюс 2-2,5 процентного пункта". При условии, что ключевая ставка в будущем составит 7,5-8%, ипотечный процент может увеличиться до 9,5-10,5%.

Ещё несколько важных изменений

Если заемщик не зарегистрируется в приобретенном жилье в течение 271 дня после оформления кредита, льготную ставку могут повысить значительно раньше — до уровня "ключевая ставка плюс 3-3,5 процентного пункта".

Кроме того, государство планирует уменьшить размер компенсаций банкам по семейной ипотеке. Эксперты предупреждают, что это может привести к более жестким требованиям при одобрении заявок и сокращению числа потенциальных заемщиков.

Изменится и сама система ставок. Они будут зависеть от региона покупки жилья и количества детей в семье.

Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей предлагаются следующие условия:

12% — для семей с одним ребенком;

10% — с двумя детьми;

8% — с тремя детьми;

6% — с четырьмя детьми;

4% — с пятью и более детьми.

Для остальных регионов ставки могут быть на 2 процентных пункта ниже.

При этом привычную ставку в 6% хотят сохранить для семей, которые смогут внести первоначальный взнос в размере не менее 50% стоимости жилья.

Размер максимального кредита также собираются привязать к количеству детей. В столичных регионах лимит может составить от 12 до 18 млн рублей, а в остальных субъектах — от 6 до 10 млн рублей.

Еще одна особенность новой системы — возможность снижения ставки после рождения детей. Если в семье появится второй или последующий ребенок, условия по кредиту смогут пересмотреть в сторону улучшения.

Как изменения повлияют на рынок

Эксперты считают, что новые правила помогут государству сократить расходы на поддержку ипотечных программ. Однако для покупателей жилья риски возрастут.

По словам члена Российской гильдии риелторов Константина Барсукова, больше всего пострадают жители крупных городов.

"Если такое решение действительно примут, последует сокращение спроса на программу. Особенно чувствительным удар станет для тех, кто хочет приобретать квартиру в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", — рассказал он "Ридусу".

По оценкам участников рынка, из-за новых условий право на льготную ипотеку могут фактически потерять около 3 млн семей с одним ребенком. Одновременно это способно замедлить рост цен на жилье, поскольку спрос на новостройки станет ниже.

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