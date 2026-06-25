Пенсионерам посоветовали срочно проверить карты: новый порядок выплат вступает в силу уже с 1 июля

С 1 июля вступают в силу изменения, связанные с порядком получения социальных выплат и работой банковских карт. Разбираемся, что именно изменится.

Пенсии будут перечислять только на карты "Мир"

Государственные выплаты, включая пенсии, пособия и другие социальные начисления, теперь должны поступать на карты платёжной системы "Мир", сообщает "Пятый канал".

Тем пенсионерам, которые по-прежнему пользуются картами международных платёжных систем, банки предложат перейти на карту "Мир". Во многих случаях финансовые организации выпускают новую карту автоматически, сохраняя прежний банковский счёт.

Если меняется только пластиковая карта, а номер счёта остаётся прежним, дополнительно обращаться в Социальный фонд России не потребуется.

Однако если банк открывает новый счёт, пенсионеру необходимо сообщить новые реквизиты в СФР. Иначе выплата может не дойти до получателя.

Карта должна принадлежать самому пенсионеру

Специалисты напоминают, что пенсия должна перечисляться на счёт, открытый непосредственно на имя получателя выплат.

Многие пожилые люди передают свои карты детям или внукам для оплаты коммунальных услуг и покупок. Однако официально пользоваться пенсионной картой должен только её владелец.

Банки усилят контроль подозрительных операций

Если сразу после поступления пенсии происходит попытка перевести всю сумму на неизвестный счёт, снять крупную сумму наличными или провести нетипичную операцию, банк может временно приостановить транзакцию.

Такие меры направлены на защиту пенсионеров от телефонных мошенников, которые нередко убеждают людей самостоятельно переводить свои сбережения злоумышленникам.

Получать пенсию наличными по-прежнему можно

Несмотря на развитие цифровых сервисов, россияне сохраняют право выбирать удобный способ получения пенсии.

По-прежнему доступны следующие варианты:

доставка пенсии на дом через почтальона;

получение денег в отделении Почты России;

получение через кассу банка.

Ранее мы писали о том, что работающим пенсионерам хотят пересчитать пенсии по-новому.