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В Госдуме заговорили о новой прибавке: работающим пенсионерам хотят пересчитать пенсии по-новому

Опубликовано: 22 июня 2026 10:22
 Проверено редакцией
В Госдуме заговорили о новой прибавке: работающим пенсионерам хотят пересчитать пенсии по-новому
В Госдуме заговорили о новой прибавке: работающим пенсионерам хотят пересчитать пенсии по-новому
Legion-Media
Работающие пенсионеры в России могут получить более справедливый перерасчёт пенсий.

К обсуждению вопроса о выплатах для работающих пенсионеров призвал вернуться глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, после восстановления индексации пенсий одна важная проблема всё ещё остаётся нерешённой.

Почему депутаты считают нынешнюю систему недоработанной

Сейчас работающие пенсионеры продолжают зарабатывать пенсионные баллы, поскольку работодатели перечисляют за них страховые взносы в Социальный фонд России. Однако при ежегодном перерасчёте пенсии учитываются только три пенсионных коэффициента.

При этом по действующим правилам за год работающий пенсионер может заработать до десяти баллов. Получается, что часть накопленных пенсионных прав фактически не влияет на размер прибавки.

Сколько сейчас могут добавить к пенсии

Ежегодный перерасчёт страховых пенсий работающим пенсионерам проводится автоматически с 1 августа.

Размер прибавки зависит от количества заработанных пенсионных баллов, но с учётом действующего ограничения не может превышать трёх коэффициентов.

В 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля. Получается, максимальная прибавка после августовского перерасчёта сейчас составляет около 470 рублей в месяц.

Если ограничение будет пересмотрено, размер прибавки для многих работающих пенсионеров может оказаться заметно выше.

Кто считается работающим пенсионером

К работающим пенсионерам относятся россияне, которые получают пенсию и одновременно официально работают по трудовому или гражданско-правовому договору, а также зарегистрированные индивидуальные предприниматели, за которых уплачиваются страховые взносы.

Самозанятые в большинстве случаев к этой категории не относятся, так как они не перечисляют обязательные страховые взносы в Социальный фонд.

Ранее мы писали о том, что выплаты пенсий могут неожиданно остановить.

Автор:
Александр Асташкин
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