Выплаты пенсий могут неожиданно остановить: названы причины, о которых знают ещё не все

Выплату страховых пенсий могут официально приостанавливать, заявил RT доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.
По словам эксперта, перечень случаев, при которых выплаты останавливают, содержится в федеральном законе "О страховых пенсиях". Однако не все россияне догадываются, что такое в принципе возможно.
В каких случаях пенсию могут не выплачивать
Балынин перечислил основания для приостановки пенсий. Среди них:
- отсутствие получения страховой пенсии в течение шести месяцев подряд;
- неявка инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование;
- отсутствие подтверждённых данных об обучении лица, получающего страховую пенсию по случаю потери кормильца.
Специальные условия для иностранцев
Для тех, у кого нет российского гражданства, также есть специальные условия. В случае истечения срока вида на жительство выплаты приостанавливают на шесть месяцев.
Что делать, если выплаты приостановили
Если по одной из вышеуказанных причин пенсию перестали выплачивать, стоит обратиться с заявлением в орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, объяснил Балынин.
С заявлением граждане могут обратиться непосредственно в офис Социального фонда России, МФЦ или через портал "Госуслуги".
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